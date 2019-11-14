В Москве разобрали автомобиль топ-менеджера Французского посольства на запчасти

11 ноября в полицию обратился гражданин Франции. Он сообщил, что в Москве неизвестные разобрали его мерседес по частям. Автомобиль находился возле одного из домов по улице Балтийская в районе Аэропорт и из-за технической неисправности не закрывался. Этим и воспользовались воришки, которые полтора месяца планомерно разбирали Мерседес. Воров не смутило, что на машине были посольские номера.

- Мерседес Бенц ML, который был припаркован у дома. Воры похитили: две передние фары, решетку радиатора, левое и правое зеркала заднего вида, два задних фонаря, сетка отделяющая багажник от салона и шторка багажника, ручку селектора переключения передач, пластиковый элемент торпеды с кнопкой регулировки корректора фар и аккумулятор. Точная сумма ущерба устанавливается, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицией проводится проверка и разыскивается преступник, разобравший Мерседес сотрудника посольства Франции на запчасти.