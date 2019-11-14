2019-11-14T14:54:57+03:00
Общество

Больно не только шерсти: Зоозащитники продают «веганский» свитер за 150 долларов

Активисты движения PETA предлагают дарить друзьям свитер с фигурой окровавленной овцы на Рождество
Юлия САЛЬНИКОВА
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Свитер выполнен не из шерсти, а из акрила, но стоит больше 9 тысяч рублей Фото: shop.peta.orgСвитер выполнен не из шерсти, а из акрила, но стоит больше 9 тысяч рублей Фото: shop.peta.org
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Зоозащитники переплюнули всех бабушек на свете, которые вяжут внукам на праздник некрасивый свитер с оленями. Но если свитер с оленями хотя бы удобный, то изделие, которое активисты движения PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) предлагают дарить самым близким на Рождество, таким качеством вряд ли обладает. Хотя бы потому, что у носителя свитера из живота торчит… половина овцы. И то, что вторая половина никуда не делась и тоже торчит из свитера, но уже сзади, не самое страшное.

Макет овечки весь измазан, символической, но кровью. Это как раз то, уверены экоактивисты, что мечтает получить каждый в светлый праздник Рождества. На самом деле это подарок со смыслом, в PETA хотят таким образом привлечь внимание к «уродству шерстяной промышленности». Чтобы посыл поняли верно, защитники животных оставили в центре свитера надпись «Шерсти больно». А рядом два разбитых сердца.

Товар уже доступен на сайте компании, но больно может стать не только от мысли о страдающих животных, но и от цены. Изделие из акрила стоит 149 долларов, это больше 9 тысяч рублей.

Это не первая необычная акция PETA. Например, они выступали за то, чтобы переписать поговорки, где упоминаются животные. «Убить двух зайцев одним выстрелом» - не правильно. Правильно, считают экоактивисты, не убить, а накормить, и так далее. Еще они требовали байкоировать фильм «Альфа» из-за жестокого убийства бизонов в фильме. Досталось от них даже Хабибу. Но тем не менее, все эти акции, хоть и странные, но приносят пользу – о проблеме животных и необходимости их защищать, говорят все чаще.

ИСТОЧНИК KP.RU

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