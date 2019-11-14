2019-11-15T16:55:52+03:00
Политика

Для Путина сыграла первая скрипка Бразилии

Президент рассказал, как инвестировать в российскую экономику
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments24
Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань, президент РФ Владимир Путин, президент Бразилии Жаир Болсонару и его супруга Мишель на концерте в Министерстве иностранных дел Бразилии. Фото: Алексей Дружинин/ТАССПредседатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань, президент РФ Владимир Путин, президент Бразилии Жаир Болсонару и его супруга Мишель на концерте в Министерстве иностранных дел Бразилии. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Изменить размер текста:

Глядя музыкантов струнного оркестра, выступавшего на праздничном концерте для участников саммита БРИКС в Бразилиа, трудно было отделаться от ощущения, что это какая-то переодетая футбольная команда. Бразильцев с такими лицами в Европе привыкли видеть с мячом на зеленом поле, а тут молодые ребята вполне академично исполняли попурри из мировой классики, иногда срываясь на латиноамериканские мелодии, среди которых русскому уху сложно было различить что-то знакомое, кроме разве что мексиканской «Кукарачи».

Владимир Путин, сидя между Нарендрой Моди и Си Цзинпинем, в общении с которыми и провел первый день саммита, аплодировал, хотя в Москве в это время была уже глубокая ночь. И всей российской делегации больше всего хотелось уже лечь спать. Хитом вечера стало сольное выступление первой скрипки Бразилии. Музыкант вышел прямо к лидерам и играл для них с дистанции в пару метров, вызвав овации.

Но перед тем, как программа БРИКС перешла в неофициальную часть — концерт и ужин, президент России принял участие в закрытии Делового форума БРИКС. И это была рекламно-программная речь для иностранных инвесторов.

- Мы знаем, что ситуация в глобальной экономике остаётся сложной: с начала 2018 года темпы её роста непрерывно снижаются и, по прогнозам МВФ, в этом году упадут до самого низкого показателя за прошедшие десять лет, - начал с плохих новостей Путин. - Несомненно, сказалось на экономике то, что в мировой торговле всё шире применяются методы недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм. В таких условиях странам БРИКС приходится предпринимать серьёзные усилия, чтобы обеспечить развитие своих экономик, не допустить ухудшения социальной обстановки и снижения уровня жизни, благосостояния граждан наших стран.

Хорошая новость заключалась в том, что России несмотря на общемировые трудности удается держаться на высоком уровне.

- Мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков, стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики, - перечислял сделанное Путин. - Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии. Конечно, мы не считаем, что текущие темпы прироста ВВП достаточны, поэтому стараемся создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений.

Среди областей, в которых Россия уже успешно работает с партнерами по БРИКС, глава государства перечислил авиацию и ракетостроение, в медицину, фармацевтику, информатику и телекоммуникации.

- Российская сторона предлагает государствам БРИКС присмотреться и к нашим новым разработкам, - предложил Путин расширить этот список. - Речь идёт о технологиях электронного документооборота, поисковых системах, антивирусных программах, отвечающих самым высоким передовым требованиям к информационной безопасности. Можем предоставить их для внедрения в странах объединения. Россия выступила с инициативой запуска в рамках БРИКС сети обмена данными для малого и среднего бизнеса.

Говоря проще, Россия уже готова поставлять не только энергоносители и полезные ископаемые, но и такие вроде бы неожиданные «товары», как например, электронный товарооборот. Та самая работа МФЦ, к которым многие давно привыкли, для других стран невиданная невидаль, и может внедряться не хуже, чем атомная энергетика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты