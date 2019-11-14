Следственный комитет запустил специальный проект по розыску пропавших детей

Если раньше поиском детей занималась милиция, следователи и волонтеры, то теперь к поискам может подключиться каждый. Следственный комитет России открыл новую рубрику, которая должна помочь сохранить жизни наших детей.

"Взгляните на эти лица, запомните их ! Это - наши дети", - призывает СК России каждого.

Помощь в таком деле никогда не бывает лишней. Ведь каждая минута безнадзорного ребенка в современном мире может быть последней.

Истории на сайте шокируют. Вот отец 5-летней крымчанки Дарьи Пилипенко решил отъехать из дома не несколько минут. Вернулся: дверь на распашку, дочки дома нет. И никаких следов. А вот фотография 5-летней Светы Халовой, которая еще в 2010 году исчезла посреди кубанской станицы Галицино. До сих пор не нашли. Сейчас ей должно быть 14 лет. На следующем снимке семилетний ученик Отрадненской средней школы №2 Паша Костюнин. Он пропал в декабре 2011 года когда возвращался один из школы домой. И таких историй в разделе множество.

Даша Пилипенко, Света Халова и Паша Костюнин - одни из героев новой рубрики на сайте СК, где опубликованы фотографии пропавших детей. Фото: sledcom.ru

Да, большинство пропавших детей находятся живыми и здоровыми. И таких случаев все больше благодаря тому, что СК России пописал с МВД России, МЧС России, Минобороны, Росгвардией и волонтерами нормативный акт об алгоритме взаимодействия при розыске пропавшего ребенка. Законодатели сделали тоже не мало: сотрудников полиции обязали незамедлительно сообщать о пропаже детей, а мобильные телефоны детей теперь можно пеленговать без санкции суда.

- Он мог побежать за котенком и заблудиться в джунглях больших городов, его могла заманить за собой в лес сладкая земляника, он мог заиграться и потерять ориентацию в пространстве, его могли повести за собой мерзавцы, пообещавшие показать фокус или угостить тортом. Они доверчивы. Они открыты миру. Они способны обижаться на строгость родителей и доверять сладким обманам негодяев. Каждый год в мире пропадает больше 100 тысяч детей, - предупреждают в СК России.