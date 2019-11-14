Названы страны, где российские туристы чувствуют себя как дома

В каких странах российский туристы чувствуют себя как дома? Сайт для планирования путешествий OneTwoTrip задал этот вопрос интернет-пользователям.

Результаты неожиданные. Турции в списке самых комфортных мест не оказалось. Хотя за 2019 год там успели отдохнуть 6 миллионов наших отпускников. Абсолютный рекорд, другим зарубежным курортам такое и не снилось. Для сравнения: в Испанию, Грецию, Таиланд летают примерно по миллиону наших соотечественников за год.

Три страны, где российские туристы чувствуют себя как дома, - это Италия, Испания и Таиланд. В среднем и в общем. Но есть нюансы.

Женщины в тройке лидеров больше любят Италию, а мужчины Таиланд.

Молодые люди в возрасте от 19 до 24 лет тоже считают самой "домашней" по ощущениям страной Италию, но дальше у них идут Германия, Грузия, Франция и Швеция.

Путешественники старше 60 лет комфортнее всего чувствуют себя в Испании, а ещё на Кипре, в Италии и Грузии.

Каждый пятый турист (19% участников опроса) нигде за границей не чувствует себя настолько уютно и расслабленно, чтобы сравнивать это место с домом.

А что значит "как дома"? Почему именно Италия, Испания и Таиланд так близки россиянам?

66% туристов ответили, что граждане этих стран близки нам на эмоциональном уровне.

33% считают, что главное - это доброжелательные и гостеприимные местные жители.

29% - красивая природа (в России ведь тоже красивая, хоть и не похожая на тайскую).