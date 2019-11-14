Встречаемся на фестивале практической психологии «Психолог-FEST 2019»

С 20 по 22 ноября на 23 площадках Москвы проводится ежегодный фестиваль по практической психологии «Психолог-FEST 2019». Организатор - Московская служба психологической помощи населению в партнерстве с центром «Моя карьера» и городским клубом «Мой социальный центр». Вход свободный для всех желающих.

- На фестивале расскажем о возможностях современной практической психологии, - сообщили в пресс-службе центра «Моя карьера». - Событие будет интересно и профессионалам, чья работа требует особых психологических компетенций - учителям, психологам, социальным работникам. И всем тем, кому важно разобраться с жизненными проблемами, сложными вопросами воспитания или повысить свою квалификацию.

На практических занятиях посетители узнают о том, как построить здоровые и счастливые семейные отношения, поднять свою самооценку, избежать психологических манипуляций или конструктивно общаться с детьми.

В образовательной программе - научно-популярные лекции и мастер-классы для специалистов помогающих профессий, просмотры кинофильмов и панельные дискуссии. На площадке центра «Моя карьера» фестивальные события пройдут 22 ноября с 12.00 до 15.00 часов. Весь день - тренинги, семинары, экспресс-консультация психолога (на общение дается 30 минут) и психологическая диагностика «Тест на Счастье».

Участие бесплатное. Справки по телефону: +7 (495) 633-63-83.

Адрес: центр «Моя карьера», ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1, ст. м. «Площадь Ильича».