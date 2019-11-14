Качественные продукты — польза для здоровья!

Действительно ли безопасны продукты на нашем столе, гарантируют ли надписи «ГОСТ», «Не содержит ГМО», «Без трансгенов» их качество? А может, качество определяется ценой? Или это распространенная уловка, которую придумали производители? Что должно быть обязательно указано на этикетке товара, на что необходимо обращать особое внимание при покупке продуктов питания и что должно насторожить? Как выбрать качественный товар из всего многообразия, представленного на полках, и при этом не переплачивать? Возможно ли собрать доступную по цене корзину для здорового питания всей семьи?

Эти и другие вопросы вы можете задать Светлане Гиль, директору по качеству сeти «О`КЕЙ» – ведь именно гипермаркеты «О`КЕЙ» были удостоены премии «Права потребителей и качество обслуживания» и стали в этой номинации лучшей торговой сетью страны. Ответы на вопросы будут опубликованы на этой странице.