2019-11-15T13:01:57+03:00
Общество

Качественные продукты — польза для здоровья!

14 ноября – Международный день качества. С каждым годом понятие «качественный товар» становится все более важным для людей. Ведь, совершая покупку, хочется быть уверенным в том, что она принесет только пользу
Поделиться:
Светлана Гиль, директор по качеству сeти «О`КЕЙ»Светлана Гиль, директор по качеству сeти «О`КЕЙ»
Изменить размер текста:

Действительно ли безопасны продукты на нашем столе, гарантируют ли надписи «ГОСТ», «Не содержит ГМО», «Без трансгенов» их качество? А может, качество определяется ценой? Или это распространенная уловка, которую придумали производители? Что должно быть обязательно указано на этикетке товара, на что необходимо обращать особое внимание при покупке продуктов питания и что должно насторожить? Как выбрать качественный товар из всего многообразия, представленного на полках, и при этом не переплачивать? Возможно ли собрать доступную по цене корзину для здорового питания всей семьи?

Эти и другие вопросы вы можете задать Светлане Гиль, директору по качеству сeти «О`КЕЙ» – ведь именно гипермаркеты «О`КЕЙ» были удостоены премии «Права потребителей и качество обслуживания» и стали в этой номинации лучшей торговой сетью страны. Ответы на вопросы будут опубликованы на этой странице.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты