«Роснефть» развивает проекты, позволяющие снизить выбросы парниковых газов

В «Роснефти» состоялся семинар «Корпоративные подходы в области углеродного менеджмента», в котором приняли участие топ-менеджеры крупнейшей отечественной нефтегазовой компании и руководство крупных зарубежных мейджоров энергетической отрасли. В том числе президент BP Russia - Дэвид Кэмпбел, президент Equinor Russia - Элизабет Биркеланд Квалхейм и вице-президенты профильных направлений этих компаний. Эксперты обсудили стратегические проекты, позволяющие существенно снизить выбросы парниковых газов.

«Перед отраслью стоит задача по ликвидации энергетического неравенства, которая подразумевает не отказ от нефти и газа, а сбалансированное развитие традиционной и возобновляемой энергетики, повышение экологичности нефтегазового бизнеса и внедрение энергоэффективных технологий», - отметил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Российское предприятие расширяет доступ к экологически чистым энергоресурсам и сокращает выбросы парниковых газов. Забота об окружающей среде является неотъемлемой частью стратегии «Роснефть-2022». Для этого компания повышает уровень утилизации попутного нефтяного газа и последовательно изменяет структуру производства в пользу более экологически чистых продуктов.

Совокупный объём «зелёных» инвестиций «Роснефти» за пять лет превысил 240 миллиардов рублей (свыше 4 миллиардов долларов). За этот же период «Роснефть» инвестировала более 125 миллиардов рублей (свыше 2 миллиардов долларов) в технологии утилизации попутного нефтяного газа.

Одобренная в декабре 2018 года Советом директоров стратегия компании в части приверженности 17 целям устойчивого развития ООН определила в качестве одной из пяти приоритетных целей «Борьбу с изменениями климата».

В июне 2019 года «Роснефть» присоединилась к инициативе ведущих международных нефтегазовых компаний по снижению выбросов метана. Подписанные Руководящие принципы нацелены на повышение эффективности усилий по снижению выбросов метана на всех этапах производственно-сбытовой цепочки газовой отрасли, продвижение рациональной политики и нормативно-правового регулирования выбросов метана.