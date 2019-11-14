2019-11-14T19:28:43+03:00
Общество

Сбербанк готов продать товары на 200 миллиардов рублей

Недвижимость, автомобили, спецтехника, самолеты, суда, производственные предприятия продаются по привлекательным ценам
Антон БАЛУЕВ
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Сбербанк готов продать товары на 200 миллиардов рублейСбербанк готов продать товары на 200 миллиардов рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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Все это - залоговые и непрофильные активы, выставленные на портале Сбербанка Distressed Assets. Здесь в данный момент продаются 6,2 тысячи активов на сумму, превышающую 200 млрд. рублей. Причем, это собственность не только Сбербанка, но и других организаций, которые воспользовались торговой онлайн-площадкой.

Выставленные на портале активы - это не только «товары для бизнеса» - здесь, например, можно приобрести машину, или жилье.

Структура поиска portal-da.ru удобна потенциальным покупателям. Они не просто легко могут найти то, что им нужно, но и получают от сервиса полезные рекомендации. Кроме того, здесь налажено онлайн-взаимодействие с ответственным за реализацию актива сотрудником. Происходит все так: клиент подключается к порталу, находит интересующий его актив и предлагает за него свою цену. А банк обеспечивает сопровождение сделки.

- Мы создали портал DA, чтобы сделать процедуру реализации залогового имущества удобной и прозрачной для всех участников. Как известно, главным вопросом в сфере реализации залогового имущества всегда было отсутствие единого прозрачного процесса и централизованного источника данных о реализуемых активах. Сегодня наш портал превратился в маркетплейс для всех, кто желает приобрести или реализовать активы для бизнеса (от торговых и офисных центров до заводов и сельскохозяйственных комплексов), а также, при необходимости, подать заявку на кредит на покупку проблемного актива или получить консультацию по процедуре банкротства. Лично я нашел себе квартиру в Москве на портале DA. Оказалось, что в ней было прописано несколько человек, причем с таким неоднозначным прошлым, что напрямую связываться бы не хотелось. Но дело в том, что Сбербанк, как владелец ресурса, в такой ситуации клиента не бросает. Мы вместе намечаем план мероприятий, чтобы при переходе актива к вам он был юридически чист, а вы были полноправным владельцем, - рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Олег Ганеев.

СПРАВКА

Больше всего на портале DA размещено объявлений о продаже коммерческой недвижимости - 43%. Продажа жилья - 20%, производственных предприятий - 15%. Остальное – это автомобили, авиа- и водный транспорт, спецтехника, сельскохозяйственные активы.

На сегодняшний день площадке зарегистрировано 3,5 тыс. профессиональных инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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