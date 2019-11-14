2019-11-14T20:25:13+03:00
Звезды

Топ-модель узнала о беременности во время родов

За считанные минуты эффектная шатенка родила дочь
Ольга ЛИБГАРДТ
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Эрин Лангмейд не мучилась от токсикоза, не было у нее и огромного животаЭрин Лангмейд не мучилась от токсикоза, не было у нее и огромного животаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Австралийская топ-модель до самых родов не подозревала, что беременна. 23-летняя Эрин Лангмейд не мучилась от токсикоза, не было у нее и огромного живота. Однако неожиданно для себя и своего возлюбленного она родила дочку.

Эрин Лангмейд работала с утра до вечера, а также участвовала в съемках всю беременность. По словам парня модели, ничто не указывало на то, что скоро у них будет пополнение в семье. Все произошло за считанные минуты.

Эрин собиралась на работу и пошла в ванную комнату. Но там у нее начались роды. За десять минут на свет появилась ее дочь. Вес малышки составил 3,6 килограмма. "Я услышал громкий крик и побежал туда. Открыл дверь... А потом увидел малышку...", - поделился эмоциями новоявленный папаша.

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После того как малютка родилась, она вдруг перестала дышать и посинела. Молодые родители незамедлительно вызвали скорую. У ребенка возникли проблемы с дыханием. Вовремя приехавшие врачи спасли новорожденную. На вопрос, на каком сроке была роженица, ответить новоявленные родители не смогли, пишет The Sun.

Позже выяснилось, что девочка появилась на свет на 37-й неделе. Как отметили врачи, беременность модели протекала скрыто. В таком состоянии будущие мамочки могут очень долго не подозревать о своем интересном положении. Встречается такое явление крайне редко, примерно в одном случае на тысячу.

erinlangmaiderinlangmaid
Австралийская топ-модель до самых родов не подозревала, что беременна
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Сейчас с мамой и младенцем все хорошо. Модель размещает в блоге трогательные фото с наследницей. "Ничто не говорило, что я беременна. Это было очень странно! Теперь мы учимся быть родителями", - делится радостью Эрин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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