«Я министра обороны родная сестра»: Маргарита Симоньян презентовала книгу «Черные глаза»

Маргарита Симоньян - блестящий интервьюер, политический обозреватель, телеведущая - открылась нам с новой стороны: главный редактор телеканала «Russia Today» презентовала книгу «Черные глаза». В сборник вошли рассказы, которые она писала на протяжении всей жизни. Они - о личном, о жизни и работе, о друзьях, о близких и просто случайных людях, с которыми судьба сводили Маргариту, где бы она ни оказалась - в родном Краснодаре, в Москве или в Америке. Рассказы смешные, трогательные, местами немножко грустные и лиричные.

- Если кто-то посмеётся, а кто-то, может быть, где-то всплакнёт в некоторых рассказах, для меня это будет уже огромной наградой. В этой книге собраны все мои рассказы за 15 лет, - рассказала Маргарита Симоньян во время презентации сборника, которая прошла на днях в Москве.

На презентацию книги пришли известные политики. Слева направо: зам. руководителя Федерального агентства по делам СНГ Михаил Брюханов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, издатель Владимир Григорьев. Фото: РИА Новости.

В книге Симоньян вспоминает случаи из своей журналисткой практики и делится яркими историями из жизни в родном Краснодаре и в столице. С юмором, сочно и очень красочно. Кто бы мог подумать, например, что главреду «RT» в свое время пришлось выдать себя за сестру министра обороны? В этом она признается в одном из рассказов - дело было в Абхазии:

«Я министра обороны родная сестра. Из Москвы только что прилетела, на свадьбу опоздала, адрес забыла, кошелек потеряла, языка не знаю, ночевать негде. Дай мне телефон министра обороны, спаси честь моих дочерей, умоляю по-братски». Постовой всхлипывает. Его не смущает ни то, что у меня нет чемоданов, ни то, что я, родная сестра героя абхазской войны, хожу без платка и не знаю ни слова по-абхазки, ни то, что в Абхазии нет аэропорта, куда я теоретически могла прилететь».

Или вот еще - это тоже из ее кочевой журналистской жизни:

«В хуторе голосят индоутки, бабы носятся вдоль ерыков, расхристанные, продираются цапкой сквозь ровные грядки, начищают сияющие потолки и крахмалят напирники. Все-таки Путин по телевизору будет на них смотреть - стыдно».

_m_simonyan_ Цензор мой стоит и контролирует, что я кому пишу.

По словам Маргариты, эта книга не появилась бы без друзей, убедивших ее рассказать свои истории не только в тесном приятельском кругу, но и на бумаге.

- Вдохновили меня, как всех, наверное, вдохновляют только люди, люди, которые были в юности, были в молодости. И люди сейчас, которые убедили меня, что я могу написать книжку, в первую очередь, - говорит она.

Первыми слушателями рассказов стали друзья и коллеги Симоньян. На презентацию книги пришли руководители ведущих российских СМИ, политики, известные спортсмены: олимпийская чемпионка Ирина Роднина, капитан сборной России по футболу Артем Дзюба, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Алексей Громов, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор НТВ Алексей Земский, актрисы Ксения Алферова и Алена Хмельницкая, депутаты Государственной Думы Евгений Ревенко, Оксана Пушкина. Был, разумеется, муж Маргариты — режиссер Тигран Кеосаян: «Цензор мой стоит и контролирует, что я кому пишу», - подписала она в Инстаграме снимок с супругом, сделанный во время авторгаф-сессии. И, конечно, пришли журналисты, с которыми Симоньян много лет работала вместе - Андрей Малахов, Эрнест Мацкявичюс, Мария Ситтель.

С выходом книги Маргариту поздравил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Алексей Громов. Фото: РИА Новости.

- Сегодня день самых разных удивлений, - признался ведущий Первого канала Кирилл Клейменов. - Вот у моей коллеги и подруги Маргариты Симоньян вышла книга. Называется «Черные глаза». Рита, напомню на всякий случай, она же рупор правды и одновременно ночной кошмар всех зарубежных клеветников России, выражаясь современно, русофобов. Но вот книга. По ней ясно, что ее главная героиня — никакой не кошмар, а наоборот - греза.

К слову, отрывки из сборника «Черные глаза» уже разошлись по соцсетям на цитаты. С комментарием «Рита жжот». Те, кому цитат недостаточно, ищут книгу в магазинах: с 12 ноября сборник Маргариты Симоньян "Черные глаза" появился на прилавках.