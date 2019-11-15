В Москве пройдет фестиваль документального эко-кино

Фестиваль документального «зеленого» кино «Искусство и экология» (12+) начнется 19 ноября в музейном кинотеатре Третьяковской галереи. Здесь покажут серию короткометражек об искусстве и экологии.

Одно из самых ожидаемых событий фестиваля – фильм французского режиссера Денниса Делестрака «Мечты капитана». Сюжет картины рассказывает о том, как русский художник Александр Пономарев организовал первый биеннале современного искусства в Антарктике.

Вторая площадка фестиваля – Центр документального кино. Здесь программа показов начинается с 20 ноября с фильма «Соялизм». Это документальное расследование о том, как желание Китая потреблять в пищу все больше свинины меняет облик всего мира.

После каждого фильма зрителям предложат обсудить увиденное с местными и междкнародными экспертами. Обсуждения пройдут и во время других событий фестиваля. Так в программе встречи, панели и круглые столы на темы экологии, окружающей среды, устойчивого развития. Запланированы и мастер — классы по документалистике для российских режиссеров.

Основная идея фестиваля состоит в том, что экологическое кино не может изменить мир, ведь мир меняют сами люди. Зато такие фильмы способны изменить людей.

Фестиваль продлится до 24 ноября. Показы в Центре документального кино проходят бесплатно, но предварительно нужно пройти регистрацию на сайте. Стоимость билетов на показы в музейном кинотеатре Третьяковской галереи 150 рублей.