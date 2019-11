Секрет долголетия обнаружен в крови суперсентенарианцев

Суперсентенарианцами (supercentenarians) — сверхдолгожителями по-нашему — ученые называют людей, чей возраст перевалил за 110 лет. Такие на Земле большая редкость. Но они есть. В Японии, к примеру, 146 сверхдолгожителей-суперсентенарианцев.

Чем люди феноменально преклонного возраста отличаются от других? Почему так долго не умирают? На эти вопросы взялись ответить японские ученые из Центра интегративной медицины РИКЕН (RIKEN Center for Integrative Medical Science - IMS) и Университета Кэйо (Keio University School of Medicine in Japan). И вроде бы ответили. О чем написали в научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences на который ссылаются Daily Mail, The Times и портал Medical Xpress, коротко сообщившие о японском открытии.

Исследователи сравнили кровь 110-летних ветеранов жизни и «молодежи» - людей в возрасте от 50 до 80 лет. И обнаружили у сверхдолгожителей большие запасы особых иммунных клеток - так называемых Т-лимфоцитов с иммуноглобулинами CD4, которые стали цитотоксическими, обретя способность бороться с опухолями и предохранять здоровые клетки от паразитов, бактерий и даже вирусов. «Бойцы» просто уничтожают всю эту гадость.

Мнение японцев: усиленная иммунная систем и позволяет организму успешно держать оборону, побеждая рак, инфекции и воспаления — недуги, которые чаще всего рано сводят в могилу. Так и становятся суперсентенарианцами. Не зависимо иной раз от образа жизни — среди сверхдолгожителей попадаются и курящие и пьющие.

Жанна Кальман (Jeanne Calment) умерла в 1997 году в возрасте 122 года. Обожала шоколад и оливковое масло. А еще выпить и покурить.

«Обычным людям», как показали анализы, цитотоксических CD4 T-лимфоцитов — эдакого карательного отряда - катастрофически не хватает. Вместо них на защиту рубежей мобилизовано «ополчение» - менее боеспособные CD8 T-лимфоциты. Обороняют, конечно. Но не долго.

Откуда такая несправедливость: одним хорошо вооруженный спецназ, другим - ополчение ? Японцы пока не поняли. Но выяснили, что цитотоксические CD4 T-лимфоциты появляются в результате клональной экспансии — редкого и загадочного процесса, в ходе которого одна клетка вдруг начинает делиться, образуя миллионы копий.

И все равно открытие обнадеживает. Раскрыт один из секретов долголетия. Может быть, поддадутся и другие — те которые позволили бы не только долго жить, но и молодо при этом выглядеть.

Ричард Овертон — ветеран Второй мировой войны. Умер в 2018 году в возрасте 112 лет. Любил сигары, бурбон и мороженое.

КСТАТИ

Еще один секрет долголетия был скрыт в крови 115-летней голландки

Жизнь кончается после того, как в организме перестает вырабатываться новая кровь. А накопленные с годами мутации, на которые грешили прежде - мол, они старят и в конце-концов убивают - вообще не при чем. К такому выводу еще несколько лет назад пришли ученые из США и Голландии, большая группа которых проанализировала геном кровяных клеток одной из старейших женщин на Земле - голландки Хендрикье ван Андел-Шиппер (Hendrikje van Andel-Schipper). Она прожила 115 лет — эдакая супер-суперсентенарианка.

Госпожа ван Андел-Шиппер родилась в 1890 году. Скончалась в 2005 году во сне, обладая ясным умом. Вскрытие показало, что в ее мозгу не было и намеков на типичные старческие недуги - болезни Альцгеймера и Паркинсона. С таким феноменом медики столкнули впервые.

За несколько дней до смерти старушка обратилась к директору приюта, в котором жила, со словами: «Хорошо тут у вас, но господин на верху сказал, что мне пора уходить». И ушла, завещав свое тело медикам, чтобы те исследовали как им заблагорассудится. И публиковали полученные результаты.

Вот ученые и присмотрелись к крови долгожительницы с намерением определить, как на нее - на кровь - повлияли 115 лет.

Хендрикье ван Андел-Шиппер (Hendrikje van Andel-Schipper) — одна из немногих, сверхдолгожительниц, которая вела здоровый образ жизни. Любила йогурт.

Расшифровка генома показала: в здоровых клетках крови Хольстеге - в ее лейкоцитах - накопились более 400 «старческих» мутаций. Но сосредоточились они в некодирующих участках генома. То есть, не вредили организму и не влияли на продолжительность жизни.

Далее выяснилось совсем уж удивительное: к моменту смерти старушки кровь ее состояла из клеток, произведенных всего двумя активными стволовыми клетками - так называемыми гематопоэтическими. Хотя обычно кровь творят примерно 1000 таких клеток.

Иными словами, запас стволовых кроветворных клеток исчерпался. Кровь по сути перестала обновляться. Долгожительница каким-то образом почувствовала это. И засобиралась наверх.

Как объясняют ученые, человек рождается примерно с 20 тысячами стволовых гематопоэтических клеток. Они находятся в костном мозге, обладают способностью интенсивно делиться, превращаясь во все виды клеток крови. Благодаря чему кровь и обновляется.

С годами способность стволовых клеток к делению ослабевает. При каждом делении укорачиваются кончики хромосом - так называемые теломеры. Пока не станут едва заметными.

По одной из гипотез, именно неуклонное укорачиванием теломер - недорепликация, выражаясь по-научному, и старит. До смерти. Похоже, что так и есть - в какой-то мере. У Хендрикье теломеры клеток крови оказались в 17 раз короче, чем теломеры хромосом клеток головного мозга. Мозг был в порядке, а кровь - нет.

Возможно ли сохранить молодость и продлить жизнь человеку, добавляя ему кроветворные стволовые клетки? Руководитель исследовательской группы Хенне Хольстеге (Henne Holstege) из Медицинского центра Амстердамского свободного университета (VU University Medical Center in Amsterdam, the Netherlands) полагает, что такое не исключено. И в качестве добавок подойдут стволовые клетки, запасенные при рождении.

- Эти клетки, - говорит ученая, - будут свободными от мутаций, а их теломеры будут полноразмерными.

По мнению Хенне, стволовые клетки можно взять и у взрослого человека, сохранить и добавить потом - через много лет, когда он постареет. Тогда его теломеры снова удлиняться. Хотя бы чуть-чуть. Но такое можно проделать только с кровью.

Результаты исследования опубликованы в журнале Genome Research.