2019-11-16T09:00:49+03:00
Спорт

Реакция Брайана Орсера на прокат Евгении Медведевой в Москве на Гран-При России попала на видео

Тренер остался доволен своей подопечной в первом выступлении [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Фигуристка Евгения Медведева второй сезон работает с Брайаном Орсером.Фигуристка Евгения Медведева второй сезон работает с Брайаном Орсером.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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15 ноября в Москве стартовали соревнования пятого этапа серии Гран-При по фигурному катанию. На Кубок Ростелекома приехала одна из лучших фигуристок современности - 19-летняя Евгения Медведева. Женя одержала победу в короткой программе, опередив свою хорошую знакомую по тренировочной группе Этери Тутберидзе - 15-летнюю Александру Трусову.

Для Медведевой это был важный момент. На прошлом соревновании серии в Канаде она была только лишь пятой. Все по причине неудачи в короткой программе, где она из-за падения стала только шестой. И вот теперь Женя на льду в Москве - первая после первого проката.

Внимательнейшим образом за своей подопечной следил ее наставник Брайан Орсер. "Первый канал" записал на видео все реакции на все элементы и прыжки 19-летней фигуристки Евгении Медведевой, которые ставил ей ее канадский тренер. Получилось достаточно занятно.

Произвольная программа на Гран-При России пройдет в субботу, 16 ноября. У Медведевой - 10-й стартовый номер. Александра Трусова закроет выступления в финале вечера под номером 12.

Реакция Брайана Орсера на прокат Евгении Медведевой. Короткая программа. Женщины. За кадром.Смотрите реакцию Брайана Орсера на короткий прокат Евгении Медведевой в рамках пятого этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве!

ИСТОЧНИК KP.RU

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