Наши фигуристы заняли все три первых места на московском этапе Гран-при

К «Мегаспорту” уже за час до начала соревнований было трудно подъехать. Любители фигурного катания шли со всех сторон. Многие с большими букетами цветов и плюшевыми игрушкам. И все же аншлаг ожидался ближе к вечеру, когда должны были выступать одиночницы.

Но соревнования ребят привлекали повышенное внимание. В кой веки после короткой программы лидировали сразу три российских фигуристая.

Первым на лёд вышел Дмитрий Алиев со сложной программой, куда он включил три четверных. Смазал один из выездов и получил 169.88 балов и вышел на первое место. Золото у нас в кармане. Но впереди ещё два российских фигуристая.

19-летний дебютант Гран-при Макар Игнатьев тоже показывает сложную программу с двумя четверными, но на третьей минуте выступления на одном из элементов делает бабочку... Разгоряченный фигурист с румянцем на щеках после программы качает головой. Нет, не так... 165.33 за произвольную и второе место.

И вот наш лидер Александр Самарин. В программе три четверных и сложные каскады. На одном запинка, но класс слишком видится во всем.

И Самарин побеждает за явным преимуществом. И с двумя победами на этапах завоевывает путевку в финал Гран-при.

Фоторепортаж с соревнования смотрите здесь.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Итоговое положение у мужчин после произвольной программы Гран-При России

Итоговое положение

1. Александр Самарин (Россия) – 264,45

2. Дмитрий Алиев (Россия) – 259,88

3. Макар Игнатов (Россия) – 252,87

4. Шома Уно (Япония) – 252,24

5. Нам Нгуен (Канада) – 246,20

6. Денис Васильев (Латвия) – 241,09

7. Морис Квителашвили (Грузия) – 237,59

8. Казуки Томоно (Япония) – 237,54

9. Михал Бржезина (Чехия) –236,47

10. Алексей Красножон (США) – 216,28

11. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 209,07

Произвольная программа

1. Александр Самарин (Россия) – 171,64

2. Дмитрий Алиев (Россия) – 169,24

3. Макар Игнатов (Россия) – 165,33

4. Шома Уно (Япония) – 164,95

5. Морис Квителашвили (Грузия) – 161,72

6. Нам Нгуен (Канада) – 159,19

7. Казуки Томоно (Япония) – 156,56

8. Михал Бржезина (Чехия) – 156,20

9. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 154,65

10. Денис Васильев (Латвия) – 154,01

11. Алексей Красножон (США) – 140,82

Даниэль Самохин (Израиль) – снялся с соревнований.