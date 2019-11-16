Для тульских пенсионерок открыли "место силы" с йогой и пилатесом

После 50 жизнь только начинается. Так решили в тульской городская организации женщин и придумали для них проект, который позволил бы разнообразить пенсионные будни. Так появилась программа «Место силы для youngold» или как быть в тренде в 50+.».

Начать решили с главного: опроса будущих участников. Выяснилось, что женщинам нехватает знаний английского языка и компьютера, а заниматься хотелось бы йогой и пилатесом. Сказано? Сделано! Для пенсионерок оборудовали несколько помещений и запустили обучающие курсы по интересным им направлениям.

- Уникальность нашего проекта состоит в комплексном подходе к проблемам людей старшего возраста и составлению индивидуальных программ обучения, релаксации и досуга для каждой целевой группы. Все индивидуальные программы объединены в единую комплексную "Программу обучения, творчества, релаксации и активного досуга людей старшего поколения". Программа станет "местом силы" для людей старшего поколения, - рассказали авторы проекта.

В планах у инициаторов проекта проведение форума "Youngold" или как быть в тренде в 50+". А позже выставок творческих работ. Эффективность и качество работы будет оценена женщинами после всех мероприятий. К слову, пока все отзывы исключительно положительные:

- Я всегда придерживалась здорового образа жизни, но здесь я узнала много нового о том, как стоит питаться, что бы продлить долголетие, как правильно заниматься фитнесом и йогой в моем возрасте, - рассказала Людмила Илькина, участница "Школы золотого возраста". - Мне 80 лет, это мой возраст по паспорту, а биологический возраст по состоянию здоровья составляет 65 лет, но на самом деле я себя чувствую даже моложе своего биологического возраста. Преподаватель «Школы золотого возраста» Кириллова Эдита Вячеславовна очень доходчиво и профессионально объяснила мне как надо питаться , отдыхать и двигаться в моем возрасте, что бы долго сохранять бодрость духа и оптимизм. Очень понравились занятия по самореализации, даже в моем золотом возрасте можно найти занятие по своим способностям, работать и зарабатывать деньги. А уроки рисования не только улучшают моторику, но и развивают оба полушария мозга.

Помимо зала для йоги и класса повышения компьютерной грамотности пенсионерки посещают творческую мастерскую, массажный кабинет, комнату психологической разгрузки. Не менее важная часть проекта - работа с пожилими людьми на дому. С помощью команды добровольцев оказывается помощь лежачим инвалидам.

По итогу, уверенны организаторы, пожилые люди смогут узнать много нового, расширить свои возможности, реализовать себя в общественной жизни, получить важные практические навыки, а самое главное: найти близких по духу друзей.

КСТАТИ

Реализация проекта стала возможна благодаря поддержки президентского гранта. В этом году на реализацию подобных социальных проектов было выделено больше четырех миллиардов рублей. Подача заявок грантовую подержку в будущем году уже открыта.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

54% жителей Тульской области это люди пенсионного возраста. 80% работодателей признают, что неохотно нанимают пожилых людей.