2019-11-16T18:26:10+03:00
Спорт

Российская танцевальная пара выиграла московский этап Гран-при

Никита Кацалапов пообещал, что никому ничего заранее в финале отдавать не будет
Сергей КИРИЛЛОВ
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Никита Кацалапов подтвердил, что прокат дался очень тяжелоНикита Кацалапов подтвердил, что прокат дался очень тяжелоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Никита Кацалапов и Виктория Синицина после первого дня на 3,5 очка опережали канадский дуэт. Джиллс - Пурье катались сразу после них и наша пара замерла в подтрибунном помещении в ожидании оценок конкурентов. И лишь когда напротив фамилий канадцев зажглась циферка 2 - Никита вздохнул полной грудью. А его партнерша с разбитой ножкой все никак не могла откашляться перед камерами. Напряжение высочайшее, хотя танцоры вроде бы и не прыгают четверных с каскадами.

Никита Кацалапов подтвердил, что прокат дался очень тяжело, а потом добавил:

- Я ещё не осознал, что произошло. Если бы тренер не сказал, что мы катались лучше, чем в Китае, не зал бы что и отвечать. Да, сделав золотой дубль ребята, завоевали путёвку в финал Гран-при. И там их будут ждать непобедимые французы. Мы никому заранее ничего не будем отдавать, будем сражаться, - сказал Никита. Мы безумно счастливы кататься при такой публике и осень рады выиграть такой своеобразный челлендж - два старта подряд, - говорил Кацалапов уже на пресс-конференции.

А Виктория заметила, что они так сосредоточились на этих двух стартах, что даже не заметили смену часовых поясов.

- Вика, как ваше колено, - поинтересовался корреспондент КП. - Вы повредили ногу сегодня, или уже на старую травму...

- Да нет, это произошло в конце программы. Сейчас все хорошо, - с обворожительной улыбкой сказала счастливая фигуристка.

Серебряные и бронзовые призёры, канадская, и испанская пара, подтвердили, что московская публика великолепна. Кстати, за Испанию выступает Кирилл Халявин. Его партнерша Сара Уртадо добавила, что теперь они несут знамя, поднятое Хавьром Фернандесом, который завершил карьеру. А на вопрос, как она общается со своим партнером и когда будет говорить на русском, Сара ответила, что она старается, но пока они на тренировках говорят друг с другом на трёх языках - испанском, русском и английском

. Танцы. Итоговая классификация.

1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) – 212,15.

2. Пайпер Джиллс / Поль Пурье (Канада) – 207,64.

3. Сара Уртадо / Кирилл Халявин (Испания) – 185,01…

6. Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов – 172,93...

9. Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин (оба дуэта – Россия) – 164,64

ИСТОЧНИК KP.RU

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