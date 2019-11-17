2019-11-17T00:03:38+03:00
Звезды

«Будем кормить с ложечки»: Плющенко готов поселить суррогатную мать в своём доме

Телеканал «Супер» запустил реалити-проект
Игорь ПОЛЯКОВ
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Яна Рудковская и Евгений Плющенко мечтают завести еще детейЯна Рудковская и Евгений Плющенко мечтают завести еще детейФото: Instagram.com
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На минувшей неделе Ксения Собчак представила свое первое шоу в качестве генерального продюсера телеканала «Супер» – реалити с участием Яны Рудковской «ЯнаСупер».

- Мы разрабатывали формат несколько месяцев, чтобы на выходе получить оригинальный продукт, включив в него лучшее, что предлагает современная индустрия реалити, - говорит Собчак. - Шоу расскажет про жизнь самой известной и обсуждаемой светской персоны нашей страны, вокруг которой уже многие годы не стихают разговоры и слухи. Я уверена, многие подробности жизни Яны Рудковской, Евгения Плющенко, их близких друзей и коллег станут для зрителей большим сюрпризом. Потому что за закрытыми дверьми ее особняка идет совсем другая жизнь.

Уже вышло две программы «ЯнаСупер» (шоу транслируется каждую субботу). Если в первом выпуске главная героиня намекнула на семейные проблемы, объяснив, что Евгений Плющенко ненавидит светские рауты и при первой же возможности отчаливает в деревню к поросятам и козам. А в новом выпуске реалити Яна и Женя рассказали о главной проблеме - пара хочет ещё детей, но, увы, забеременеть у супруги фигуриста не получается.

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Поэтому, по словам Плющенко, они с женой теперь рассматривают вариант с суррогатным материнством.

- Я хочу пятерых детей. И девочку и мальчиков. О детях мечтаем давно, но пока у нас ничего не получается,-рассказывает двукратный олимпийский чемпион. - Не получается из-за моего здоровья, - вздыхает в реалити Яна. - Все круги ада с гормонотерапией прохожу я, поэтому хочу, чтобы поскорее это закончилось. Для моего 44-летнего организма все это очень тяжело даётся. Бог с ним с весом. Даже, если бы я стала жирной, но родила бы ещё одного ребёнка, меня бы это не смущало. Но не получается самой выносить ребёнка. К сожалению. Шансы забеременеть на сегодняшний день - менее 10 процентов.

- Не надо мучить свой организм, себя, меня, - успокаивает жену Плющенко. - Думаю, надо рассмотреть другой вариант. Я не исключаю, что у нас будут усыновлённые дети. Мы обсуждали с Яной суррогатную маму. Поначалу я был категорически против. Потом ведь будут говорить...

- Я ничего не вижу такого, что ребёнка нам выносит суррогатная мать, - говорит Яна Рудковская. - Это же моя яйцеклетка. Это эмбрион, который создан с помощью двух людей, которые любят друг друга и хотят иметь детей. Благодаря медицине появилась такая возможность.

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Правда супруги опасаются, что в нашей стране закон пока на стороне суррогатных матерей. Мол, если женщина родит им ребёнка, то потом, вполне может и не отдать малыша.

- Пока думаем. Для нас лучше, если суррогатная мать поселится в нашем доме. Мы бы ее кормили, поили с ложечки. Рассмотрим этот вариант, - резюмировал фигурист.

Напомним: от первого брака у Евгения Плющенко есть сын Егор. Яна Рудковская тоже воспитывает двух взрослых сыновей от своего брака с бизнесменом Виктором Батуриным. Плюс ко всему у Евгения и Яны есть общий сын Александр, который пошёл по стопам отца и уже выигрывает первые турниры по фигурному катанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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