2019-11-17T15:43:21+03:00
Спорт

Трусова и Щербакова выступят в финале Гран-при, Медведева - нет

Кто из фигуристов уже получил путевку в Турин на финал Гран-При
Сергей КИРИЛЛОВ
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Чемпионка московского этапа Александра ТрусоваЧемпионка московского этапа Александра ТрусоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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После пятого этапа Гран-при определилось уже несколько фигуристов и пар, кто пробился в финал этих соревнований.

У мужчин к американцу Натану Чену, который выиграл оба своих старта (1;1), прибавился победитель Гран-при России Александр Самарин (2;1). Близок к этому и Дмитрий Алиев (2;2).

Евгения Медведева в финал не попала Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Евгения Медведева в финал не попалаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У девочек путевки в Турин завоевали Анна Щербакова (1;1) и чемпионка московского этапа Александра Трусова (1;1). А вот Евгения Медведева в финал не попала — пятого места в Канаде и второго в Москве явно не хватит (5;2).

У спортивных пар стопроцентный результат показали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выигравшие в Москве свой второй этап. Кром них путевки имеют китайцы Пэн Чэн - Чжан Хао (1;2), плюс наши Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (2;2).

У танцоров оба этапа, китайский и московский, выиграли Виктория Синицина и Никита Кацалапов (1;1). Так же в финал Гран-при пробились канадцы Пайпер Джиллс - Поль Пурье, которые только-что в Мосве были вторыми (1;2). Еще одно место забронировали американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (1;2).

Напомним, что в финал серии Гран-при всего попадают по шесть участников в каждом виде программы, которые показали лучшие результаты на своих двух этапах. Впереди остался последний этап в Японии, после которого определятся все финалисты.

Напомним, что финал Гран-при пройдет в Турине с 5 по 8 декабря.

Вот как распределяются оценки на этапах Гран-при

Одиночное катание (мужчины и женщины)

1 место -15 баллов

2 место - 13 баллов

3 место -11 баллов

4 место -9 баллов

5 место - 7 баллов

6место - 5 баллов

7место - 4 балла

8 место - 3 балла

Танцы на льду и пары

1 место -15 баллов

2 место -13 баллов

3 место - 11 баллов

4 место - 9 баллов

5 место - 7 баллов

6 место 5 баллов

ИСТОЧНИК KP.RU

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