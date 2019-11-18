В сибирской школе запустили отопление на энергии Земли

Школу №115 в Новосибирске перевели на новую систему отопления. Раньше учебное заведение, расположенное в частном секторе Октябрьского района, отапливали дизелем. Дизельная котельная с 1996 года находилась на территории школы.

– Здание котельной с горючими материалами находилось в непосредственной близости к образовательному учреждению, поэтому главным для нас было обеспечить безопасность детей. Было принято решение использовать альтернативный источник тепла, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Теплоцентраль в этом районе отсутствует, поэтому решили воспользоваться альтернативной энергией – геотермальной. Возле школы пробурили 46 скважин, каждая из которых на 70 метров уходит в глубь. Система управления расположена в той же котельной. Проект обошелся бюджету в 12,7 миллионов рублей, но власти города уверены, что в будущем это позволить существенно экономить на отоплении школы – ведь геотермальный источник энергии находится в земля непосредственно под зданием учебного заведения. Кроме того такое отопление не наносит вреда окружающей среде, а отсутствие необходимости хранить большое количество горючего возле школы делает систему безопасной для детей.