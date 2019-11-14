Проезжаем зиму

Зима даже для опытного водителя - тот еще квест: то мороз, то снегопад, то ледяные дожди и машина в глазури, то оттепель и лужи, скрывающие ямы. А там еще впереди кто-то на лысой резине. И омыватель вдруг закончился… Но, если подготовиться к сезону грамотно, до весны доживем без ненужных приключений.

На зимнем стиле

В памятках для водителей автоинспекторы постоянно упоминают некий «зимний стиль» вождения. О чем это они?

В первую очередь о снижении скорости - минимум на треть от привычной в летнее время. Скользко! Можно и даже нужно говорить о качестве реагентов, об ответственности подрядчиков, занимающихся уборкой улично-дорожной сети. Однако - зима! «А зимой нескользких дорог не бывает, - говорит начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан. На открытых, продуваемых участках ледяная глазурь образуется буквально за час. Даже сама по себе температура асфальта ощутимо снижает коэффициент трения под колесами. Разумеется, наши сотрудники следят за состоянием проезжей части и при необходимости, направляют предписания о срочном устранении последствий атмосферных осадков службам, отвечающим за состояние дорог. Но это не снимает с водителя обязанности подготовки своего автомобиля к зимнему сезону, а также быть предельно внимательным и осторожным в выборе скоростного режима. Кстати, зимой скользко не только ездить, но и ходить. Пешеход может элементарно поскользнуться и вылететь на проезжую часть прямо под колеса вашей машины. И последствия этого происшествия не в последнюю очередь зависят от скорости, с которой вы едете. Об этом следует помнить!»

Важно помнить и о соблюдении дистанции. Допустим, у вас полный привод, хорошие шины и приличный водительский стаж, но даже такой контраварийный набор не спасет от чудака на лысой резине или самоуверенного гонщика, внезапно решившего дрифтануть. Более того - вас запросто могут признать виновником ДТП только на том основании, что не была соблюдена дистанция.

Еще одна важная примета зимнего стиля вождения - минимум маневров. Даже в границах своей полосы. Любые внезапные перестроения, торможения или ускорения на зимней дороге чреваты заносами. Что говорить о таком рискованном маневре, как обгон! Впрочем, Госавтоинспекции как раз есть что сказать по этому поводу. Полковник полиции Антон Белан напоминает: «Почти 80% ДТП случаются там, где обгон разрешен. Выезд на встречную полосу - всегда риск. Причем с тяжелыми последствиями: по шкале социального риска 14,7 единицы, что гораздо больше, чем любая другая причина ДТП. Если в машине едут дети, риск удваивается, так как последствия в силу возрастных особенностей будут серьезнее. Относительно безопасным обгон можно считать только тогда, когда расстояние до встречного автомобиля вдвое больше того, которое вы оцениваете как достаточное. Но это общее правило. А есть конкретные дорожные условия - состояние покрытия, погода... Все это надо учитывать. И, возможно, в иных ситуациях безопаснее вовсе отказаться от этого рискованного маневра».

Словом, на любой зимней дороге - будь то городской асфальт, который кажется вполне чистым, приличного качества автобан, загородная трасса, где покрытие постоянно меняется, или придомовая территория - снижаем скорость, увеличиваем дистанцию, двигаемся с минимумом маневров и вообще всякое действие совершаем с особой плавностью. А для пущей уверенности можно взять несколько уроков контраварийного вождения. Тренировка на спецплощадке под присмотром инструктора точно лишней не будет.

Обуваемся по сезону

Настоящая зима для автовладельца начинается не по календарю, не с первым снегом, а с того момента, как он поменяет шины. Российская Госавтоинспекция выражает надежду на то, что абсолютное большинство водителей в курсе того, что при температуре ниже +7 свойства летней резины стремительно ухудшаются, а значит, уже переобули свои машины. Вопрос: во что именно? То есть шипы или все-таки липучка - фрикционные шины? Однозначного ответа нет. Все зависит от условий эксплуатации, проще говоря, от качества дорог, по которым приходится ездить. Как бы ни хотелось, а универсального колеса, которое подходит для мегаполиса и бездорожья, еврозимы и условий Крайнего Севера, чистого асфальта и обледенелых горных дорог, пока не существует. И, по мнению Кирилла Папкова, шеф-инструктора Школы водительского мастерства Drive Experts, оно вряд ли когда-нибудь появится:

- В принципе у современных шин разница в показателях некритична. Но она есть. Шипы будут лучше работать на льду и хуже - на асфальте.

Позови меня с собой…

С приближением холодов стоит проинспектировать багажник и положить туда несколько приспособлений, которые могут здорово выручить вас зимой.

Скребок и щетка. Помогут оперативно очистить автомобиль от снега. Чистим целиком: сугроб на крыше - не только неприлично, но и попросту опасно.

Лопата. Нелишняя даже в условиях мегаполиса, где на обочинах и снега-то нет. Правда, водители снегоуборочной техники нередко сваливают его на припаркованные автомобили - тут-то лопата и пригодится.

Компрессор. Опция подкачки колес на АЗС в зимнее время недоступна. Однако при резком похолодании давление в шинах падает. Компрессор может пригодиться.

Цепи противоскольжения. Стоит иметь в багажнике внедорожников, если вы собираетесь в зимнее путешествие или на покатушки по снежной целине. Если ездите только в городе или по чищеным трассам, можете не заморачиваться.

Морозостойкий омыватель стекол. Регулярно проверяйте рабочую канистру. А лучше возите с собой запас. Купить омывайку сейчас можно везде, но подстраховаться нелишне, особенно если вы предпочитаете жидкость определенного производителя. Запас, кроме того, поможет избежать риска нарваться на суррогат с метиловым спиртом - токсичный, летучий и крайне неполезный.

Бустер для запуска двигателя. Пусковое устройство - опция необязательная, но весьма полезная в экстренных ситуациях. Реально выручит, если аккумулятор от мороза или длительного простоя разрядится. Современные бустеры, кроме того, имеют встроенный фонарик и умеют заряжать гаджеты и телефоны как Power Bank.

Световозвращающие жилеты или накидки. Лучше всего иметь не только для водителя, но и для всех пассажиров. Собственно, это такие внесезонные вещи, которые полагается возить с собой круглогодично. И не в багажнике, а в салоне. Случилась вынужденная остановка - прямо в салоне надеваете на себя и только после этого выходите, чтобы открыть багажник и достать лопату, цепи, бустер…

Да, зима - это дополнительные хлопоты для водителя. Но, как говорится, любишь кататься, люби и… Впрочем, любить необязательно. Достаточно просто уважать ПДД, соседей по дороге и главное право каждого человека - право на жизнь.

Куда вас несет?!

Современные автомобили оснащены опциями, которые позволяют водителю минимизировать самые разные риски зимней езды. Например, АBS сохраняет стабильность авто при экстренном торможении - зимой такой помощник здорово выручает, а система курсовой устойчивости бережет от неприятностей при разгоне и движении по дуге поворота. Однако электроника только снижает риски, но не обнуляет их. Автоэксперт Кирилл Папков объясняет, как вырулить из заноса, самого частого вида скольжения зимой:

- Руль поворачиваем в ту сторону, куда заносит корму автомобиля. При этом на автомобилях с задним приводом газ плавно убираем, на полном приводе - сохраняем ровным, а на переднеприводных слегка добавляем.

Тот же самый вопрос «куда вас несет?!» Госавтоинспекция задает водителям, которые выезжают на своих машинах в любую погоду: в метель, снегопад… Хотя обстоятельства бывают разные… Что тут поделаешь! Ну разве что максимально снизить скорость, включить противотуманные фары, пользоваться кондиционером, чтобы быстро сушить запотевшие стекла, и отказаться от круиз-контроля.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».