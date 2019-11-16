«Черная смерть», выкосившая в средние века более половины Европы, может вернуться в любой момент

Научная сенсация осени!

«Проанализировав 34 древних генома Yersinia pestis (чумной палочки) из зубов жертв чумы, захороненных в 10 местах по всей Европе с XIV по XVII века, исследователи Института Макса Планка по истории человечества (Германия) выяснили, что самое раннее известное свидетельство, относящееся к пандемии, зафиксировано в Лаишево в Поволжье России, » - сообщает авторитетный научный журнал Science.

На Западе уже пошли статьи, что пандемия чумы, выкосившая до 60 процентов населения Европы, пришла в 1348 году из-под Казани.

Из-за неслыханного количества жертв болезнь получила тогда историческое название Черная Смерть! Эта чудовищная катастрофа середины XIV столетия вошла в историю человеческой цивилизации, как пример совершенно невообразимого разгула смерти, всеобщего ужаса и сумасшествия. Венеция, Генуя, другие города становились мертвыми.В Средиземном море дрейфовали по воле ветров и течений корабли, полные трупов.

В ПОИСКАХ «РУССКОГО СЛЕДА»

- Выходит, опять Россия виновата? Наслала на Европу жуткий мор? – спрашиваю кандидата биологических наук, бывшего военного микробиолога, полковника медицинской службы запаса Михаила Супотницкого, автора фундаментальных монографий «Очерки истории чумы», «Биологическая война», «Слепые пятна вакцинологии».

- Кто так ставит вопрос на Западе, тот слишком утрирует обрывочные данные немецких ученых, накладывая их на знания об эпидемиях, полученные из голливудских фильмов-катастроф. Согласно русским летописям, чума в легочной («мор каркатой») и в бубонной («мор железой») формах пришла на Русь только в 1352 г. через Псков, когда в Европе она уже угасала. А в низовьях Волги появилась не ранее 1364 г. В том же году была первая крупная вспышка в Москве. «Быстрой смертью» умерли митрополит Феогност, Великий князь Симеон Гордый с детьми. Русь перешла под правление его племянника Дмитрия. А пощади «черная смерть» кого-либо из сыновей Симеона, мы бы никогда не услышали такого имени - Дмитрий Донской.

- Выходит, это средневековая Европа заразила Русь, а теперь немцы попросту переводят стрелки с «больной головы на здоровую»?

- Нет, средневековая Европа не заражала Русь чумой и не могла это сделать. А вот на счет перевода стрелок - это действительно так. И не впервой. До сих пор еще популярна теория, что «Черная смерть» нагрянула в Европу с кораблями из Крыма. Там, дескать, татарский хан Джаныбек первым применил в 1347 г. биологическое оружие, забрасывая катапультами зачумленные трупы в генуэзскую крепость Каффа, ныне - Феодосия.

- Опять «русский след»! Крым, короткое время побывавший украинским, вновь воссоединился с Россией.

- Я читал в начале нулевых многозначительные статьи светил отечественной и мировой эпидемиологии, где миф о хане Джаныбеке сладко пережевывался на фоне болтовни о биотерроризме и доступности биологического оружия темным личностям и нерукопожатным государствам. Почва была подготовлена. Финалом стало 5 февраля 2003 г, когда госсекретарь США Пауэлл потрясал в Совете безопасности ООН пробиркой с белым порошком, пугая страшным биологическим оружием от Саддама Хусейна.

- Под этим предлогом янки захватили Ирак, казнили Хусейна, породив в результате ИГИЛ (запрещенный в РФ.) Но биологического оружия Саддама так и не нашли. Поскольку его и не было и не могло быть у страны с таким уровнем развития военной науки. Впрочем, победителей не судят.

- Да, действительно тогда никто не подвергал сомнению пробирку Пауэлла. Наоборот, развелось знатоков биологического оружия, как блох на бродячей собаке. На самом деле версия о чумном биооружии хана Джаныбека в Крыму появилась лишь во второй половине 19 века все в той же Германии. Сами же современники «Черной смерти» объясняли ее… заговором евреев, прокаженных и колдунов против христиан. Основной слух XIV столетия, которому верили европейцы: король гренадских мавров, с горестью видя, что его так часто побеждают христиане, задумал отомстить им, сговорившись с евреями. Например, осенью 1348 г. в подвале инквизиции в Шиольоне местный хирург, еврей Балавигнус, «признался» под пытками, что он с подельниками приготовил зелье из сердец христиан, и подсыпал в ручьи, чтобы вызвать чуму. Доводы святой инквизиции на фоне массового невежества срабатывали, как и пресловутая пробирка госсекретаря Пауэлла на фоне массового конформизма.

- Как так?

- Пока инквизиторы выискивали и хватали «заговорщиков» - евреев, колдунов, прокаженных, выявляли их пособников среди обывателей, вытягивали пытками признания в распространении болезни, зачитывали их на площадях, публично казнили «злодеев», вспышки чумы обычно затихали сами собой. Тогда врачи рапортовали о своих успехах в лечении «черной смерти» с помощью порошка из крабьего глаза и «уксуса четырех разбойников». Власти объявляли чуму побежденной, раздавали награды «победителям».

СТРЕЛЫ «ГНЕВА ГОСПОДНЯ»

- Выходит, весь научный прогресс в изучении причин возникновения масштабных эпидемий чумы в Европе за 700 лет состоит только в переназначении виновных с евреев на татар, сначала крымских, а теперь поволжских?

- Именно так и не более. Я уже говорил, что «черная смерть» объявилась в России, в том же Поволжье, когда в Европе она уже пошла на спад. Европейская традиция изображать «Гнев Господень» в виде стрел чумы, ниспосланных сверху, начинается как минимум, в XIII в. В 1330-х гг. болезнь отметилась на юге современной Франции, в Провансе. И даже была вполне убедительно для науки того времени объяснена завозом из Индии евреями. В 1327 г. в Монпелье в тюрьме умер человек по имени Рох. Он занимался в Италии врачеванием заболевших чумой, сам заразился и был изгнан из города. Впоследствии католическая церковь признала его святым. Так что «черная смерть» в Провансе и на юге Италии появилась до рокового 1348 г., официально считающегося началом пандемии. Она «стучалась в двери» Европы с начала XIV в.

Мало того, «Черная смерть» по своему размаху, направлению распространения с юго-востока Европы на северо-запад, по охваченным территориям, и даже по продолжительности достижения «максимума», идентична чуме Юстиниана. Первой в истории зарегистрированной пандемии (мировой эпидемии), вспыхнувшей за 800 лет до «Черной смерти» (551-580 гг). Это случилось в пору правления византийского императора Юстиниана I. Погибло более 100 млн человек, хотя кто там кого считал.

- Резонный вопрос – при чем здесь евреи, татары?

- Конечно же, ни при чем. Чума – сложное и еще не полностью понятое на уровне современной науки природное явление. Ее невозможно ни наслать, ни завезти, ни искусственно вызвать. Мы уже писали с вами в «Комсомолке» про печально знаменитый японский отряд 731 по ведению биологических войн. В годы Второй мировой японцы пытались вызвать эпидемии чумы в СССР и Китае с помощью миллионов зараженных блох, снаряжая ими бомбы и т.д. Не получилось!

Чума всегда приходит сама – сначала тихо, иногда десятилетиями стуча в дверь отдельными нераспознанными случаями бубонных форм болезни. Потом пинком вышибает дверь в виде эпидемии, выкашивая население городов, и делая все усилия властей и науки эфемерными. И уже когда всем кажется, что наступил «конец света», она вдруг сама тихо уходит, затворив за собой дверь человеческой памяти. Через сотни лет чума возвращается в то же место, в тот же город, страну, но о ней никто не помнит и даже не узнает ее сразу.

- Почему же мы постоянно слышим, что чуму кто-то специально «наслал» или случайно «завез»?

- Этому заблуждению способствуют характерные для западной науки контагионистические объяснения появления эпидемий, сформировавшиеся как раз после пандемии «черной смерти» в средних веках. Итальянский ученый Джиорламо Фракосторо ввел тогда понятие «контагий». Так он назвал некие специфические ядовитые тела, невидимые глазом, но имеющие острые края, благодаря которым они проникают через кожу человека и размножаются в его организме, а потом выходят в виде испарины и прилипают к вещам, на которых могут сохраняться десятки лет. И вот везение ученого – это учение потребовалось Папе Римскому Павлу Третьему для обоснования переноса Вселенского собора из протестантского Тридента, где в то время была чума, в католическую Болонью, благополучную по эпидемии. Папа своей непогрешимостью поддержал учение о прилипчивости чумы, а дальше уже дело борьбы с нею было передано в руки святой инквизиции. Учение прижилось. А с открытием мира патогенных для человека и животных микроорганизмов получило как бы материальное объяснение – контагий стал равен патогенному микроорганизму.

Михаил СупотницкийФото: Личный архив

«СПЯЩИЙ» ПРОСЫПАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ВЕКА

- Повезло этому Фракосторо, перевернул систему устоявшихся взглядов и не попал на костер! А нам?

- Нам меньше. Наша опасность в незнании реальной эпидемиологии чумы. Чума не приходит со стороны и не уходит куда-то. Она живет вместе с нами. Точнее, это мы живем на ее территории, на ее реликтовых очагах. В последние годы было экспериментально доказано, что первичным природным резервуаром возбудителя чумы могут быть одноклеточные организмы. Чумные бактерии эпидемических биоваров Medievalis, Orientalis и Antiqua способны поддерживаться в цитоплазме отдельных видов амеб неопределенное время, не размножаясь.

- Вечное хранилище «черной смерти»!

- Вечное! Но только однажды «спящий» вдруг просыпается … Начинается мор грызунов, затем массовая гибель людей. Москва, где мы с вами живем, тоже стоит на древнем очаге. Только с 1364 года здесь было не менее 7 крупных вспышек чумы. Последняя в 1771–1772 гг. Тогда погибли десятки тысяч москвичей. Многие русские города: Новгород, Псков, Кострома, Смоленск, Астрахань, Суздаль, Коломна и другие также расположены на реликтовых очагах. Свои очаги есть в Германии, Англии, Италии, других европейских странах. Поэтому сенсационный анализ ученых института Планка останков погибших в средние века от чумы жителей поволжского Лаишева, Сен-Лорана, Барселоны, Лондона, Осло, показавший, что все они умерли от Y. pestis с идентичным геномом означает лишь то, что люди в Татарстане и в Сен-Лоране, Барселоне, Лондоне и Осло живут на идентичных очагах «черной смерти».

- Как можно узнать, где находятся эти очаги?

- Границы таких очагов можно и нужно очертить по историческим источникам о вспышках болезни среди людей, животных. А затем точно локализовать методами молекулярной диагностики. И отслеживать, что там происходит. Мы, москвичи, обитая на реликтовом очаге, не имеем ни малейших представлений, чем он живет и когда начнет разогреваться.

- Почему «спящий» просыпается?

- Это массовый процесс, который случается очень редко, но приобретает характер катастрофы. Между первой и второй пандемией прошло целых 800 лет! Видимо, нарушаются какие-то экосистемы в природе. Точных причин наука не знает, так как еще и не искала. Но есть одна любопытная закономерность. Юстинианова чума совпала с похолоданием 535-536 годов. Тогда произошло самое резкое понижение среднегодовой температуры в Северном полушарии за последние 2000 лет. Считается, что то похолодание стало началом позднеантичного малого ледникового периода. Пандемия «черной смерти» в 14 веке опять же совпала с малым ледниковым периодом. Но это только самое общее предположение.

- Сейчас климат вновь меняется на наших глазах. Одни твердят о глобальном потеплении, другие, наоборот, о новом ледниковом периоде. Да и со времени второй пандемии прошло уже 700 лет!

- Вот почему так важно отслеживать ситуацию внутри реликтовых очагов. Чтобы «проснувшаяся» Чума на этот раз не застала людей врасплох.

P.S. Помните, Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), президент США Обама и другие политики, многочисленные медицинские светила и эксперты пугали народ то свиным гриппом, то лихорадкой Эболы, которые, дескать, в короткий срок убьют миллионы людей, опустошат планету? Этакое вселенское пугало! Главная угроза человечеству! И только Михаил Супотницкий со страниц «Комсомолки» успокаивал читателей, что пандемий не будет, та же Эбола не вырвется за пределы Африки и сама затихнет до конца года. Так и случилось. И тот же «ужасный» свиной грипп по числу жертв оказался куда безобиднее, чем обычный сезонный.

Однако к чуме Михаил Васильевич относится очень серьезно. Тем более, что она каждый год напоминает о себе в разных частях света. Вот и в этом году было несколько ее жертв в Монголии, пришлось закрывать границу для российских туристов.

КСТАТИ

ЗАЧУМЛЕННЫЙ 1937-Й.

Эта болезнь стала синонимом самых ужасных бед, происшествий. Вот что писал в своем дневнике о пике сталинских репрессий известный советский драматург Евгений Шварц, автор культовых пьес «Тень», «Дракон», «Голый король», «Обыкновенное чудо»:

«К этому времени воцарилась во всей стране чума. Как еще назвать бедствие, поразившее нас? От семей репрессированных шарахались, как от зачумленных. Да и они вскоре исчезали, пораженные той же страшной заразой. Ночью по песчаным, трудным для проезда улицам Разлива медленно пробирались, как чумные повозки за трупами, машины из города за местными и приезжими жителями, забирать их туда, откуда не возвращаются».

МЕЖДУ ТЕМ

СПАСЕНЬЕ В АЛКОГОЛЕ?

Дистиллированные спиртные напитки были впервые разработаны в XII столетии в Италии. Но необыкновенно популярными стали во времена «черной смерти». Народ считал их защитным средством от чумы. Разумеется, это было не так, но в тех обстоятельствах их употребление снижало всеобщий страх перед эпидемией. Вспомним хотя бы трагедию Пушкина «Пир во время чумы».