Вечеринка звёзд: Петров вышел в свет с новой девушкой, Куценко бросил кино, а Киркоров нарушил диету

Чтобы устроить праздник, представители шоу-бизнеса решили не ждать конца недели: в четверг в одном из отелей в центре столицы отгремела премия глянцевого журнала «ОК!». Филипп Киркоров, Валерия, Региона Тодоренко и Влад Топалов, Тина Канделаки, Жасмин, Сергей Жуков многие другие персоны «из телевизора» отметились на тусовке.

Фигурист Алексей Ягудин пришёл с женой Татьяной Тотьмяниной - для спортсменки этот выход в свет стал первым после перенесённой операции по удалению желчного пузыря. Тем не менее, Татьяна в красном костюме и на высоченных шпильках выглядела посвежевшей и с удовольствием общалась с прессой.

- Такие мероприятия, когда надо одеться, причесаться, накраситься, как раз и спасают от осенней хандры, - призналась олимпийская чемпионка. - Я полна сил, впереди много работы. В новогодние праздники будем выступать с нашим ледовым шоу, дарить праздник маленьким зрителям.

Актриса Оксана Акиньшина в этот вечер рассказывала о детях - мол, растут взрослые не по годам, а строгие какие, все в маму.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса Оксана Акиньшина в этот вечер рассказывала о детях - мол, растут взрослые не по годам, а строгие какие, все в маму.

- Хотите ещё детей? - спросила ее одна из журналисток.

- А у вас есть дети? - опешила актриса, и услышав «Нет», сказала, как отрезала: Вот родите троих - тогда и поговорим.

Гоша Куценко, один из немногих появившийся на тусовке не по дресс-коду - в толстовке и спортивных штанах, удивил не только своим видом.

- Постепенно ухожу из актёрской профессии, - заявил артист. - Я сегодня представляю музыкальный лейбл «Вельвет», знаете? Не зна-а-а-те? Да вы что - Елка, Звонкий, Мари Краймбрери - все самые классные артисты у нас! Я ведь тоже пою, уже и новогодние праздники расписаны: играю в спектакле, выступаю со своей группой.

- А что с миллионными долгами - говорят, вас разыскивает налоговая. Нашла? - спросила пресса.

- Я увидел новости, честно туда позвонил. Ничего нет на мне, я чист! Ну пошумели немножко, у нас в России любят должников. Но за границу мне выезд открыт!

Денис Клявер появился на церемонии с третьей женой, красавицей Ириной. Вместе они уже 13 лет, родили сына, а музыкант все ухаживает за любимой - то и дело обнимал за талию, а иногда даже игриво клал руку под платье с эффектной открытой спиной.

- У меня есть свой секрет хорошего настроения, - рассказал «КП» артист. - Утром иду в душ, включаю любимый альбом группы Бон Джови, выпиваю чашечку кофе. Рядом любимая жена, ребенок — уже счастье!

Филипп КиркоровФото: Михаил ФРОЛОВ

А вот от здоровье 14-летней дочери Эвелин от Евы Польны, которая на днях попала в реанимацию с приступом астмы, говорить отказался: «Давайте не будем об этом».

Наталья Подольская весь вечер нахваливала мужа и уверяла, что секрет хорошего настроения - правильно выйти замуж.

- Не всем так везёт, - отметили журналисты, - Сегодня день рождения Лолиты, она сейчас разводится с пятым мужем-изменщиком. Вы ее поздравили?

- Я к сожалению с ней близко не знакома, но хочу пожелать всего самого лучшего! И пусть не думает, что все белорусы такие, у нас есть очень хорошие люди (Подольская, как и муж Лолиты Дмитрий Иванов родом из Белоруссии. - Ред.)!

Рассказала певица и цензуре в своём новом клипе:

- На днях я выпустила видео на песню «Феникс», где постаралась обойтись без излишней сексуальности. Не ради мужа - ради мамы! Она мне сказала перед съемками: «Наташа, я тебя прошу - не трогай себя больше руками!». Видимо, где-то в предыдущих клипах я так согрешила.

Самый популярный актёр страны Александр Петров пришёл с новой девушкой - 24-летней актрисой Стасей Милославской. Они мило болтали, держались за руки и пили шампанское подальше от камер, но едва в поле зрения возникали журналисты - тут же расходились, делая вид, что не вместе. И снимать себя вместе, даром что на светском мероприятии, также не давали. Милославская даже прикрикнула на репортеров под конец вечера: «Ну хватит уже, прекратите!», а Петров чуть было не ринулся разбираться с прессой.

Впрочем, досталось в это вечер от Саши не только СМИ - со сцены актёр отчитал самого Киркорова.

- Филипп Бедросович, вы меня не слушаете! - вдруг прервал Петров свою длинную речь о человеческом достоинстве и смысле жизни. - Это крайнее неуважение! А я ведь к вам со всей душой.

После этого в зале воцарилась тишина.

- Ага, зато теперь все прислушались. Киркоров слушает - слушает весь зал, - заявил довольный эффектом актёр.

Казалось, после такого от поп-короля можно было ждать грома и молний, но похудевший на 40 кг словно прямопропорционально подобрел. Может, потому что поел — в этот вечер Филипп нарушил диету, позволив себе и булочки, и горячее — пюре с рыбой. А вот от шампанского отказался — потягивал сок.

Александр Петров пришёл с новой девушкой - 24-летней актрисой Стасей Милославской.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Саша, я тебя очень люблю и восхищаюсь твоим творчеством. А еще у тебя хороший вкус, ты вырос на правильных песнях, - ответил со сцены Киркоров, видимо имея ввиду свой репертуар.

Актер Игорь Верник на церемонии сиял своей фирменной широкой улыбкой, словно не его на днях с болью в спине увезли на «скорой» прямо с репетиции спектакля. О перенесённых медицинских манипуляциях напринимали разве что заклеенные пластырем маленькие проколы на левом ухе.

- Здоров, здоров, все в порядке, - успокоил прессу артист. - Ещё повоюем!

- Ваша коллега Мария Миронова недавно родила второго ребёнка, поздравили?

- Ну конечно. Хотя даже если бы и не поздравил, я бы вам не признался!

- Вы знакомы с ее молодым мужем? Это актёр Андрей Сорока, - принялись объяснять журналисты.

- Да что вы говорите... Я вам так скажу: я этих людей хорошо знаю, и если Маша выбрала себе такого мужчину, значит он однозначно достоен. А разница в возрасте, ну кому она интересна? Если есть любовь, секс, гормоны, тогда какая разница? Мне лично все равно — на 20 лет старше, на 20 лет младше — я люблю всех женщин!