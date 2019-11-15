В центре «Моя карьера» научат, как стать счастливым на работе

В Открытом лектории столичного центра «Моя карьера» проведут занятие «Как наладить отношения с работой. Счастье в деятельности». С участниками пообщается известный бизнес-тренер, преподаватель бизнес-школы Сколково, эксперт в области лидерства Филипп Гузенюк. На реальных примерах он вместе с участниками разберет конкретные ситуации, расскажет, как «найти себя» на работе, как победить стресс и выгорание, откуда брать силы во время перегрузок.

Также участники занятия узнают о системной модели семи источников энергии в работе. Вместе с ведущим желающие отследят точки стресса и потери сил и научатся находить радость в своих обычных офисных делах. В центре «Моя карьера» считают, что такие тренинги могут пригодиться тем, кто чувствует, что устал от своей работы и нужна перезарядка, хочет избавиться от стресса и напряжения или найти работу своей мечты.

Когда: 18 ноября, с 19.00 до 21.00.

Где: центр «Моя карьера», ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1, ст. м. «Площадь Ильича».

Вход бесплатный, регистрация на сайте - https://mycareermoscow.timepad.ru/event/1099253/

Справки и регистрация по телефону: +7 (495) 633-63-83.

Подробная программа тренингов - на сайте www.моякарьера.москва.