2019-11-15T18:25:04+03:00
Недвижимость

Никаких компромиссов: как выбрать идеальный ЖК для покупки первой квартиры

Столица не теряет привлекательности среди тех, кто ищет лучшей жизни, больших возможностей в развитии и постоянного движения
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ЖК «Датский квартал»ЖК «Датский квартал»
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Именно поэтому спрос на жилье в Москве и Подмосковье стабильно высокий, цены, как следствие, тоже держатся на уровне. У многих, в связи с этим сложилось впечатление, что купить квартиру в столице или рядом нереально, можно даже не пытаться. Этот миф легко разрушить, главное – правильно подобрать варианты.

На покупку первой квартиры чаще всего выделяется ограниченный бюджет, но соглашаться на тесноту, особенно если речь идет о семейной жизни, вряд ли хочется. И чтобы не жертвовать простором и дополнительными метрами, стоит обратить внимание на ближайшие к Москве территории. Транспортная доступности столицы с каждым годом улучшается, уже введены в эксплуатацию первые два маршрута Московских Центральных Диаметров, всего задумано и будет реализовано пять маршрутов. К тому же, есть такие варианты жилых комплексов, которые расположены всего в паре километров от МКАД, считай – практически в Москве.

ЖК «Датский квартал»

ЖК «Датский квартал»

Один из таких проектов – ЖК «Датский квартал», в одном километре от МКАД и 15 минутах езды от метро Алтуфьево, Бибирево, Медведково. Цены на квартиры в этом ЖК вполне доступные – от 3 млн рублей за однокомнатную, от 4,1 млн рублей за двухкомнатную, от 5,3 млн руб. за трехкомнатную и четырехкомнатную – от 7,8 млн рублей. Темпы строительства довольно высокие, первый корпус (он же 3-ий по нумерации домов) будет сдан уже в 1-ом квартале 2021 года, следующие два – во втором квартале 2022 года. Застройщик ГК ФСК, реализующий проект, завершает все объекты в срок и уже не раз подтвердил свою надежность. Ждать осталось недолго, но покупать стоит уже сейчас, так как на этапе строительства недвижимость всегда заметно привлекательнее в цене. К тому же, расположение объекта настолько выгодное, что квартиры раскупаются довольно быстро. Посудите сами – Москва чуть ли не в пешей доступности, лес буквально за окном, вся городская инфраструктура поблизости есть, и при все при этом цены на жилье совсем не столичные.

ЖК «Датский квартал»

ЖК «Датский квартал»

ЖК «Датский квартал» - одно из реальных доказательств того, что доступное жилье может быть удобным, просторным и с отличными видами вокруг. Кстати, согласно проекту, на территории общего пользования будут реализованы концепции дворов без машин, а в самих домах будут просторные колясочные, места для консьержей и подземный паркинг, куда можно спуститься из дома прямо на лифте.

Велика вероятность, что, если первая собственная квартира будет в «Датском квартале», переезжать отсюда уже не захочется.

ЖК «Датский квартал»

ЖК «Датский квартал»

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