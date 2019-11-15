2019-11-15T17:52:04+03:00
Общество

Без кота и жизнь не та: знаменитого Витю хотят номинировать на престижную премию

Упитанный пушистик официально может стать «Звездой Дальнего Востока»
Милана СОКОЛ
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Вот так два лишних килограмма могут изменить жизнь кота. Фото : из личного архива героев публикацииВот так два лишних килограмма могут изменить жизнь кота. Фото : из личного архива героев публикации
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Кота Витю, который стал за короткое время всенародным любимцем, могут номинировать на престижную премию «Звезда Дальнего Востока». Кандидатуру пухляша, прославившегося из-за санкций авиакомпании и любви покушать, предложили общественники. Теперь организаторы обдумывают дальнейшую возможность участия очаровательного питомца, сообщает «КП»-Владивосток».

Общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» пройдет в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве» в декабре 2019 года. Сейчас принимаются заявки для участия в этом масштабном проекте, организованном аппаратом полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Лучших представителей региона наградит лично вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

– Предложение общественников будет представлено в полпредство, – отметили в оргкомитете.

Столь неожиданный поворот в жизни кота Виктора произошел после полета рейсом Москва-Владивосток. Упитанный «мужчина» в самом расцвете кошачьих сил не прошел весовой контроль в аэропорту. Из-за двух нагло отъеденных килограммов, кота предложили сдать в багаж. Однако владелец, а по совместительству и лучший друг Вити – Михаил Галкн, не бросил товарища в беде, отыскав выход из ситуации. Через социальные сети парень нашел менее упитанного дублера и не важно, что им оказалась кошка. Принадлежность по половому признаку никто не проверял, зато процедура взвешивания прошла в этот раз успешно. Полет был отличным, счастливые дальневосточники вернулись на родную землю. Однако афера стоила хозяину Вити 370 тысяч накопленных годами бонусных миль, которых его лишила авиакомпания.

Рассказ, опубликованный в интернете, собрал множество комментариев и перепостов, сделав кота настоящей знаменитостью. Витю из Владивостока теперь не знает только ленивый, о четвероногом путешественнике пишет даже зарубежная пресса. В поддержку пушистого пользователи социальных сетей запустили флешмоб с хештегами: #БроНеБагаж, #ВикторЛетай, #ЯМыТолстыйКот и #ЯМыКотВиктор. Рестораны, авиакомпании, турфирмы и другие ведомства теперь зазывают клиентов с помощью Вити, делая рекламу на его имени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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