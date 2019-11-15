В успешный бизнес - с господдержкой

В Тамбовской области, как и по всей стране, большое внимание сейчас уделяют развитию предпринимательства: вовлечению в эту сферу большего количества людей, совершенствованию уже имеющихся предприятий малого и среднего бизнеса, их соответствию требованиям современного рынка. Реализовать эти задачи призван нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», одной из концепций которого стало мероприятие «Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Центрах «Мой бизнес». Центры, обеспечивающие помощь и сопровождение предпринимательской деятельности, уже работают или открываются по всей стране. До 2024 года будет открыто 100 центров во всех регионах, сейчас открыто 55.

На Тамбовщине проект «Мой бизнес» реализует на базе АНО «Центр координации поддержки бизнеса» площадки «Геометрия бизнеса».

Директор АНО «Центр координации поддержки бизнеса в Тамбовской области» Иван Сафронов. Автор фото: Татьяна ЧЕРНЫШОВА

- В нашем регионе еще несколько лет назад задумались о создании инструмента помощи малому и среднему предпринимательству - платформы, посетив которую начинающие бизнесмены и предприниматели со стажем могли бы снять возникающие у них в процессе работы вопросы, получить консультационную помощь, информацию о мерах поддержки, - рассказывает директор АНО «Центр координации поддержки бизнеса в Тамбовской области» Иван Сафронов. - Такие услуги с 2018 года начали оказывать на площадке «Геометрия бизнеса». На тот момент это делалось для тамбовских предпринимателей.

В итоге, когда, в соответствии с требованиями нацпроекта, в регионе возникла необходимость создания центра «Мой бизнес», площадка с полностью рабочим функционалом здесь уже была. Более того, когда в Минэкономразвития РФ разрабатывали концепцию нового нацпроекта, тамбовский опыт работы площадки поддержки предпринимателей в том числе лег в его основу.

- Сейчас на базе единой платформы работают больше 10 институтов поддержки предпринимателей, - продолжает Иван Владимирович. - Это Центр кластерного развития, Центр поддержки экспорта, Региональный центр инжиниринга, Центр поддержки предпринимательства, АО Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области», а также Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг, которые действуют в режиме одного окна.

Автор фото: Татьяна ЧЕРНЫШОВА.

Большой спектр услуг проект «Мой бизнес» предлагает как для начинающих, так и для уже вполне состоявшихся предпринимателей. В центр можно обратиться с идеей бизнеса или даже без нее - только с желанием открыть свое дело. А вот для того, чтобы выяснить, какое направление человеку подойдет больше всего, здесь проводят специальные тренинги. Кстати, часто бизнес вырастает из какого-то увлечения или хобби. Начинающий же предприниматель может с помощью центра разработать бизнес-план своего дела, заказать маркетинговое исследование. Уже состоявшийся бизнесмен имеет возможность провести аудит своей фирмы, а также получить возможность выйти на экспортные рынки. Всеми этими инструментами тамбовские предприниматели пользуются.

Тамбовчанин Никита Милюков вскоре планирует открыть производство текстильной ленты - из нее делают стропы для грузоподъемной техники. Идея открыть такое предприятие пришла молодому человеку благодаря рекомендациям его старшего брата - Степана Милюкова, который руководит предприятием «Тамбовтехснаб». Оно как раз занимается производством грузоподъемной техники и оборудования.

Предприниматели Никита и Степан Милюковы. Тамбовчанин Никита Милюков вскоре планирует открыть производство текстильной ленты. Автор фото: Татьяна ЧЕРНЫШОВА.

- Наше производство должно стать совершенно новым и самостоятельным, - говорит Никита Милюков. - Для того чтобы грамотно его организовать, еще на уровне идеи мы обратились в центр «Мой бизнес» и вскоре поняли, что такое сотрудничество реально может помочь в становлении бизнеса.

Проконсультировавшись со специалистами центра, Никита принял решение организовать производство на территории опережающего социально-экономического развития - в Тамбовской области это город Котовск. Здесь для строительства будущего предприятия начинающему бизнесмену предоставили на льготных условиях земельный участок, что значительно снижает затраты предпринимателя. В центре «Мой бизнес» в Тамбове Никите Милюкову оказали помощь в подготовке технико-экономического обоснования и перевели сайт его компании на английский язык, что позволит привлечь больше клиентов, в том числе из-за рубежа. Никита Милюков рассчитывает на сотрудничество с иностранными партнерами и активно принимает участие в бизнес-миссиях - проекте, который организует региональный центр «Мой бизнес».

Молодой предприниматель уже побывал в Армении и Казахстане, где очень заинтересовались продукцией его будущего производства.

В постоянном сотрудничестве со специалистами центра «Мой бизнес» развивает свое дело и известная тамбовская предпринимательница Маша Майская. Впервые за господдержкой она обратилась еще в 2014 году, когда решила открыть мастерскую ремесленного шоколада «MaRussia». Тогда Мария получила грант на реализацию своей идеи, это как раз тот случай, когда дело выросло из хобби.

- При содействии центра не так давно наше предприятие провело ребрендинг, - рассказывает Маша Майская. - Кроме того, я получила возможность представлять свою продукцию на выставках, часть затрат, требуемых для участия в таких мероприятиях, берет на себя центр.

По словам начальника управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности Тамбовской области Ольги Камневой, за все время существования центра через институты поддержки бизнеса предпринимателям региона было оказано больше 13 тысяч услуг.

Начальник управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области Ольга Камнева Подпись: Начальник управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности Тамбовской области Ольга Камнева

- Меры поддержки, которые сейчас предусмотрены для предпринимателей, очень привлекательны, - говорит Ольга Игоревна. - Они позволяют начать свое дело буквально с нуля, что актуально для нашей активной молодежи, которая понимает, что быть бизнесменом - это престижно, выгодно, это дает огромные возможности для самореализации. Центр координации поддержки бизнеса стал площадкой, на которой реализуются самые смелые идеи, где наши предприниматели могут получить все возможности для эффективной работы.