В Россию приедут известные поэты из Латинской Америки Али Кальдерон, Габриэль Чавес и Йоланда Пантин

«Биеннале поэтов в Москве» откроется встречей с поэтической культурой Латинской Америки. Фестиваль состоится при поддержке Минкульта РФ, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Российского книжного союза.

Латинская Америка – поэтический континент, хорошо знакомый российским читателям по именам Рубена Дарио, Габриэлы Мистраль и Пабло Неруды. Москву планируют посетить известные поэты Али Кальдерон (Мексика), Габриэль Чавес (Боливия), Йоланда Пантин (Венесуэла), Марсио Андре (Бразилия), Хорхе Галан (Сальвадор) и др.

Специально к фестивалю российские поэты перевели произведения своих латиноамериканских коллег, и одним из ключевых событий Биеннале станет презентация антологии «Латиноамериканская поэзия сегодня» на ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction.

Часть мероприятий в рамках Биеннале будет нацелена на знакомство широкой публики с латиноамериканской культурой. На публичных лекциях расскажут о традиционном и современном искусстве, классической поэзии, архитектуре Латинской Америки. Всего в рамках ХI «Биеннале поэтов в Москве» планируется более 40 мероприятий: поэтические вечера с участием зарубежных и российских авторов, встречи в рамках традиционной программы «Поэты в школе», дискуссии о роли поэзии в современном обществе и даже футбольный матч с участием латиноамериканских и российских поэтов. Мероприятия пройдут на десятках площадок Москвы, среди которых Гостиный двор, Государственный музей А.С. Пушкина, Музей Москвы, Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля, Библиотека иностранной литературы, Институт языкознания РАН, Зверевский центр современного искусства, Культурный центр Андрея Вознесенского и др. Вход на мероприятия фестиваля свободный.

Генеральным спонсором выступила «Роснефть», которая традиционно поддерживает масштабные культурные проекты. Нефтяная компания сотрудничает с Государственным музеем изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Третьяковской Галереей и Государственным Эрмитажем. «Роснефть» оказывает поддержку Мариинскому театру и Дому Музыки в Санкт-Петербурге, ежегодным выступлениям Хора Сретенского монастыря в российских регионах, академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича, организовывает гастроли государственного академического театра балета Бориса Эйфмана и др.