В Норильске состоится грандиозный фестиваль света «Полярная ночь»

«Свет есть в каждом из нас» - с таким девизом встречают полярную ночь жители Севера. Чтобы сплотить население Заполярья, зарядить людей положительными эмоциями и скрасить зимний период в городе Норильск организуют фестиваль света «Полярная ночь».

Необычный проект решила запустить норильская местная общественная организация «Центр развития личности «Старт». На средства президентского гранта волонтеры хотят провести грандиозно световое шествие, которое сможет подарить жителям отличное настроение и яркие впечатления.

К участию в мероприятии приглашаются не только горожане Норильска, но и жители города Дудинка, Оганер, Талнах, Кайеркан. Ожидается, что к шествию присоединятся представители образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, бюджетных и коммерческих организаций, работники ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», а также творческие коллективы и индивидуальные участники. Никаких возрастных ограничений на фестивале не будет.

«Самый тяжелый и экстремальный период – это полярная ночь. Наступление этого периода для каждого жителя Заполярья характеризуется наличием чувства необоснованной тревоги, напряжения и депрессией. По данным Отдела государственной статистики в Красноярского края показатель психических расстройств среди жителей Северной части региона остается стабильно высоким. Повлиять на климатические условия мы не в силах, однако содействовать снижению «синдрома полярной напряженности» мы можем», - делятся представители Центра развития личности «Старт».

Фестиваль «Полярная ночь» планируется организовать в формате карнавального шествия. На празднике будут выступать творческие коллективы народов Севера, пройдут запоминающиеся конкурсы, а в финале состоится лазерное шоу от приглашенной иногородней команды на главной площади Норильска.

Основное и обязательное условие для участия в фестивале — одеться в световой костюм. Если такой возможности нет, то нужно иметь при себе световой элемент или световое оборудование. Для зарегистрировавшихся участников шествия, которые не являются членами творческих коллективов, световые элементы будут выдавать организаторы проекта.

Световыми и светящимися элементами будут также оснащены транспортные средства, объемные декорации и прочие арт-объекты. Это поможет участникам в полной мере прочувствовать праздник даже в середине полярной зимы.

В рамках фестиваля планируется провести несколько конкурсов. Для индивидуальных участников состоится голосование за «Мистера и Миссис сияние», в рамках которого будут выбраны самые оригинальные и яркие костюмы.

Для команд и творческих коллективов организуют конкурс «Светилы Норильска». Здесь участникам придется выбирать, какая группа самая светящаяся и запоминающаяся.

Будет организован и профессиональный конкурс для фотографов. Им на празднике света придется поработать, а затем зрители смогут выбрать лучший снимок фестиваля света.

Благодаря проекту авторы инициативы хотят зародить у жителей Заполярья новую ассоциацию с полярной ночью. Организаторы рассчитывают, что благодаря празднику зимнее время превратится для местных жителей из «повода для депрессии» в период ожидания самого яркого события года.