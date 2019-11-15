2019-11-15T19:45:36+03:00
Недвижимость

Наблюдательный совет Фонда: Права 5,4 тысячи участников долевого строительства будут восстановлены

На эти цели выделили 10 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Более 5,4 тысяч семей, обязательства перед которыми не исполнили недобросовестные застройщики либо получат ключи от квартирБолее 5,4 тысяч семей, обязательства перед которыми не исполнили недобросовестные застройщики либо получат ключи от квартирФото: Олег УКЛАДОВ
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Во исполнение поручения Правительства РФ 15 ноября Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ – Руководителя Аппарата Правительства РФ К.А. Чуйченко рассмотрел вопросы софинансирования мер по завершению строительства и восстановлению прав дольщиков. Им будут выплачены компенсации по 56 проблемным домам в восьми регионах РФ.

Более 5,4 тысяч семей, обязательства перед которыми не исполнили недобросовестные застройщики либо получат ключи от квартир, либо денежную компенсацию. На эти цели выделено около 10 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда.

В ходе Наблюдательного совета было принято решение, что 26 домов из «проблемного» списка будут достроены (на завершение строительства потребуется 4,25 млрд руб), а еще по 30 –ти выплачены компенсации дольщикам. В число первых войдут проекты застройщиков «Квартстрой Центр» в Нижегородской области и «Гранд строй» в Ленинградской области. Ключи от квартир получат 1,9 тысячи дольщиков.

Что же касается компенсаций, то на них могут рассчитывать 3,5 тысяч дольщиков, вложившие деньги в проекты 11 застройщиков в 7 субъектах РФ: Республика Саха Якутия, Пензенская область, Саратовская область, Ленинградская область, Красноярский край, Орловская область, Ивановская область. Объем финансирования составит 5,7 млрд руб.

Как отметил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун, правительством Российской Федерации создана вся нормативно-правовая база, необходимая Фонду защиты прав дольщиков для выполнения мероприятий по восстановлению прав дольщиков. Фонд и субъекты РФ получили возможность применить новые механизмы восстановления прав граждан.

«Первые решения приняты. Еще порядка 250 домов будут вынесены на Наблюдательный совет до конца года», - подытожил он.

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