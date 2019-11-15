«Новотранс» побил «Сибантрацит» в суде

Арбитражный суд Москвы встал на сторону компании «Новотранс» в споре с КГ «Сибантрацит». Первая инстанция 14 ноября этого года подтвердила претензии «Новотранса» к угольщикам на 125 млн рублей штрафов и неустоек за неисполнение договора, - пишет Лента.ру .

Это уже не первый проигрыш «Сибантрацита» в столичном Арбитраже. В октябре этого года «Новотранс» выиграл аналогичный иск на сумму 130 млн рублей.

Впрочем, ставить точку в спорах двух компаний пока еще рано. По заявлению топ-менеджеров «Новотранса», в настоящее время в судах находятся еще несколько исков, которые будут рассмотрены в ближайшее время. Кроме того, «Новотранс» также готовится выставить дополнительные требования к «Сибантрациту» более чем на 1 млрд рублей. Причина все та же – нарушение условий договора, приведшее к простою вагонов транспортной компании.

Поясним. В 2016 году «Новотранс» и «Сибантрацит» заключили договор, по которому транспортники обязуются по фиксированной цене перевозить определенные объемы угля «Сибантрацита». Угольщики же, в свою очередь, по договору обязаны были загружать определенное количество вагонов. Но с начала этого года дела у «Сибантрацита» что-то пошло не так и необходимость в большом количестве вагонов видимо отпала.

Угольщикам бы договориться с «Новотрансом», объяснить ситуацию, предложить пересмотреть договор. Но в руководстве «Сибантрацита» решили иначе: в мае этого года договор с «Новострансом» был расторгнут в одностороннем порядке. Причем, дабы не платить предусмотренные в этом случае законом штрафы и неустойки, в «Сибантраците», видимо, решили взять своего контрагента, что называется, на испуг. Против транспортников в СМИ развязали заказную пиар-кампанию. Но и это не помогло.

Надо сказать, что сегодня финансовые претензии к «Сибантрациту» есть практически у всех лидеров рынка грузовых перевозок. Так, по данным «Картотека.ру», иски к «Сибантрациту» сегодня уже подали РЖД, «Федеральная пассажирская компания» и «Федеральная грузовая компания». Общая сумма претензий составляет порядка 587 млн рублей.