Бензин в России может упасть в цене до конца года

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, отвечая на вопрос РБК в Белом доме, рассказал, что к концу года россиян ожидает сезонное падение цен на бензин и дизельное топливо, а рост цен по итогам года не должен превысить пределов инфляции.

— Как вы знаете, мы на многие годы бессрочно установили специальную компенсацию из бюджета в случае резкого повышения мировых цен, — отметил Артемьев.

Эта компенсация гарантирует россиянам стабильные цены на топливо, даже при росте его стоимости на мировом рынке.

Ранее Росстат сообщал о стабильных средних потребительских ценах на бензин в регионах. С начала года потребительские цены бензин в России выросли на 1,9%, на дизильное топливо на 0,9%. Рост цен на дизель объясняется сезонным спросом, обусловленным переходом с летнего на зимний тип топлива.

В 2019 году спрос на бензин в России упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет. На 11 ноября средняя цена бензина по стране составила 44,67 руб за литр.