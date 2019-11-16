2019-11-15T20:49:42+03:00
Общество

Как меняются современные дети: Болезней меньше, психологических проблем больше

Эксперты рассказали, как нынешним родителям не терять самообладание и почему нужно закинуть ремень на антресоли
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Современные дети живут в век технологии и информации. С ранних лет они окружены планшетами, гаджетами и компьютерамиСовременные дети живут в век технологии и информации. С ранних лет они окружены планшетами, гаджетами и компьютерамиФото: Михаил ФРОЛОВ
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«Они не такие как мы», - сетуют сегодня родители, наблюдая, как трехлетки с легкостью управляются с планшетами и смартфонами. Будущее наступает стремительно, меняя мир вокруг. К чему это приведет? Как вести себя родителям? Можно ли защитить ребенка от новых рисков? Отвечаем на вопросы вместе с экспертами научной конференции Futuremed 2019.

ИЗМЕНИЛАСЬ СТРУКТУРА БОЛЕЗНЕЙ

Современные дети живут в век технологии и информации. С ранних лет они окружены планшетами, гаджетами и компьютерами. Это неизбежно сказывается на их поведении и мышлении. Но стоит ли бояться этого прогресса?

Точного ответа на этот вопрос у ученых пока нет. Должно пройти еще десять-пятнадцать лет, чтобы специалисты точно оценить влияние «цифрового мира» на ребенка. Но некоторые выводы можно сделать уже сейчас.

Известный врач-педиатр Федор Катасонов рассказывает, что у нового поколения изменилась сама структура заболеваний. Если раньше основную угрозу представляли инфекционные болезни, то сейчас их сменили бронхиальная астма, аллергии, синдром дефицита внимания и гиперактивности, а также расстройства аутического спектра.

- На первый план выходят не телесные болезни, а душевные. И родители должны вовремя понять, что у ребенка есть проблемы. Как? Например, если он проявляет одну и ту же схему поведения в разной среде – в садике, на улице, дома – мы ставим галочку и ведем его к психоневрологу, - советует психотерапевт, разработавшая несколько уникальных программ по работе с детьми, Ирина Млодик. - Еще вариант. Если ребенок постоянно доводит мать, а в садике ведет себя отлично – то, скорее, дело в системе. Тогда уже мама должна обратиться к психологу. Родителям не надо бояться, что проблема в них. Ничего страшного. Нужно немного изменить свое поведение, и ребенок тоже поменяется. Специалист просто подскажет, что делать.

«ОБНАРУЖИТЬ И ИССЛЕДОВАТЬ»

Отбирать и запрещать смартфоны психологи не советуют. Современные дети и без того преуспевают в хакерских навыках. А любой запрет, как известно, рождает желание.

- Не нужно препятствовать прогрессу и тому, что все меняется, - считает Ирина Млодик. - Надо наблюдать за тем, как адаптируются дети. Попытаться понять, что и почему меняется. Любимый российский метод: «обнаружить и запретить» здесь не работает. Придерживаемся другого способа: «обнаружить и исследовать».

Родители не должны ругать детей за то, что те уходят с головой в виртуальный мир и часами зависают на «Ютубе». Часть вины лежит и на взрослых. Им все сложнее организовать досуг для подрастающего поколения. Поэтому ребята выкручиваются, как могут.

Отбирать и запрещать смартфоны психологи не советуют Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отбирать и запрещать смартфоны психологи не советуютФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- У родителей мало времени и сил, чтобы пойти в поход или что-то сделать вместе с ребенком, - считает психотерапевт. - Я отношусь к социальным сетям без какой-то паники. Не надо параноить, что дети сидят «ВКонтакте». Социальная сеть позволяет освоить разные навыки. Ребята заводят свои странички, рассказывают о себе, общаются, пускай и таким образом. Просто нужно знать, чем ребенок живет, что именно он делает в интернете. И если ребята поспевают за прогрессом, то взрослые – не всегда. Поэтому мы зачастую тормозим их, пытаясь внести свой консерватизм.

Отдельный разговор – маленькие дети. Эксперты сходятся во мнении, что два-три года - не самый подходящий возраст для ютьюба. Родителям советуют не перекладывать ответственность за воспитание ребенка на планшет. Да, это удобно. Включил мультики – оставил чадо на диване – там его потом нашел спустя час. Однако злоупотреблять этим лайфхаком не стоит.

- В наших рекомендациях написано, что гаджеты не должны быть нянькой для ребенка. Из-за этого у малышей может возникнуть задержка в развитии речи, а у более старших детей – малоподвижность. Планшеты и телефоны заменяют живое общение с родителями, - говорит педиатр Федор Катасонов. – Начинать знакомство с устройствами стоит с общения с родственниками. Например, встречи по скайпу с бабушками или дедушками. Это то, что способствует живому общению.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Телесные наказания больше не работают

Еще одно важное изменение, на котором делают акцент специалисты - строгость и телесные наказания с современным ребенком не работают. Для некоторых родителей это серьезный вызов, с которым справиться они не могут, а как действовать иначе – не знают.

Строгость и телесные наказания с современным ребенком не работают Фото: Андрей КАРА

Строгость и телесные наказания с современным ребенком не работаютФото: Андрей КАРА

- Важно быть не друзьями со своими детьми, а видеть в них людей, - объясняет Ирина Млодик. – В этом детская аудитория меняется. Они ощущают свои права и хотят, чтобы к ним относились, как к людям. Они чувствительны к неуважению.

Мамам и папам психолог советует не злоупотреблять родительской властью. Единственное, что они сейчас могут сделать - общаться с ребенком, обсуждать и договариваться.

- Это сложно, так как мы должны ощущать свой авторитет, - говорит Млодик. - Но мы должны понимать, что мы взрослее и должны выдерживать больше, чем дети. Там, где ребенок может распсиховаться и закричать, мы должны выдержать его реакцию.

ВАЖНО!

Не забрасывайте свою жизнь

Ирина Млодик рассказывает, что мамы и папы часто спрашивают ее про родительский минимум. Вопрос звучит так: что родитель может сделать для ребенка?

- Я всегда говорю, что взрослые должны пойти и разобраться с собой. Если вы можете переваривать свою жизнь и не вываливать то, что происходит, на ребенка – он со своей жизнью как-нибудь справится. Самое сложное – это когда мы переполняем детей продуктами нашей психики: тревогой, ожиданиями, страхами.

Ирина Млодик рассказывает, что мамы и папы часто спрашивают ее про родительский минимум Фото: Личный архив

Ирина Млодик рассказывает, что мамы и папы часто спрашивают ее про родительский минимумФото: Личный архив

Второй совет: транслировать ребенку правильную модель поведения.

- Если они видят перед собой мать, которая задвинула свою жизнь и водит его по десяти кружкам – не стоит надеяться, что в 40 ребенок добьется космических успехов. Другое дело – если дочь или сын наблюдают за мамой или папой, которые счастливы и здоровы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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