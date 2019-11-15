Звезды на «Estet Fashion Week»: Сексапильная Оксана Федорова и помолодевшая Эвелина Бледанс

«Estet Fashion Weeк» стартовала в столице в 18 раз. Открыла неделю моды семейная мастерская Юрия Макухина, чью одежду частенько заказывают Олеся Судзиловская, Татьяна Арнтгольц, Наталья Подольская, Виктория Исакова, Анна Чиповская и другие знаменитые красотки. Среди гостей в день открытия были замечены – «Мисс Вселенная» Оксана Федорова (в качестве почетного члена жюри недели моды), певица Наталья Подольская, и финалистка «Голоса» Анастасия Спиридонова.

Оксана Федорова появилась в сексапильном наряде — в белой блузе с оголенными плечами и юбке, которая подчеркивала постройневшую фигуру красавицы.

Оксана Федорова надела актуальную в этом сезоне юбку -карандаш и белую блузу с оголенными плечамиФото: предоставлено пресс-службой

- Физические нагрузки, массаж, прогулки на свежем воздухе, - этого достаточно, чтобы прийти в форму, - считает Оксана Федорова.

По словам Федоровой держать форму ей помогают домашние хлопоты: уборка, игры с детьми.

- Люблю наводить порядок, - признается «Мисс Вселенная».- Гармония в душе начинается с порядка там, где ты живешь. Дом – это мое внутреннее пространство. Мне в нем хорошо. От каждой мелочи, которая меня окружает в доме, я получаю энергию. И для меня очень важно, чтобы она была положительной. Чтобы глаз радовался всему.

Гулькина стала дизайнером

Певица Наталья Гулькина впервые попробовала себя на поприще модного бизнеса. Экс-солистка группы «Мираж» создала коллекцию сумок «Диско навсегда-2020».

50-летняя Эведина Бледанс молодеет рядом с новым бойфрендом

- Если я увижу, что мои сумки интересны людям, я буду продолжать, а если нет, то сверну эту лавочку, -смеется певица.-Я понимаю, что мне уже далеко не шестнадцать, и нужно, чтобы был еще какой-то доход. Чтобы заниматься модой, надо иметь команду, а я делала всё одна. Спасибо Шуре, Прохору Шаляпину и всем остальным, кто с радостью пришел меня сегодня поддержать.

Наталья Подольская и Оксана Федорова обсудили не только модные новинки, но и обменялись новостями о своих детях

Бледанс, которая тоже участвовала в дефиле Гулькиной, удивила поклонников своим бьюти-преображением. 50-летняя актриса в последнее время стала выглядеть моложе своих лет. Говорят, что так благотворно на Эвелину действует новый роман с бизнесменом, директором столичной галереи "МАРС" Сергеем Демчевым.