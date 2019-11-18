2019-11-18T15:49:54+03:00
Общество

«Норникель» сократит выбросы и закроет вредные производства

Компания озвучила свои планы на встрече с зарубежными инвесторами
Антон БАЛУЕВ
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«Норникель» сокращает вредные выбросы в атмосферу. Фото: Ведомости/ТАСС«Норникель» сокращает вредные выбросы в атмосферу. Фото: Ведомости/ТАСС
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18 ноября в Лондоне «Норникель» представил стратегию «Экологичный рост». В Мурманской области он собирается сократить вредные выбросы в атмосферу в 7 раз, а Норильском промышленном районе - на 90% к 2025 году.

На Кольском полуострове это произойдет благодаря модернизации предприятий и закрытию двух устаревших и самых вредных цехов в поселке Никель и городе Мончегорске, которые входят в состав Кольской горно-металлургической компании. Именно они вызывали недовольство жителей и экологов.

В Норильске сделать воздух чище призван «серный проект», который предполагает масштабную модернизацию на Медном и Надеждинском заводах.

-Это очень позитивная информация, которая подчеркивает, что «Норникель» твердо следует по заявленному пути масштабных экологических трансформаций своей промышленной политики. Плюс ожидаемый результат — существенное снижение выбросов в атмосферу на границе с Норвегией, — сказал генеральный директор экологического правозащитного центра «Беллона» в России Александр Никитин. — Пока все заявленные планы «Норникеля» воплощаются в жизнь, и для общества и партнеров по приграничному сотрудничеству это очень хороший сигнал.

Компания закроет часть вредных производств, а людей, которые там работают, переобучат.

-Работа с сотрудниками будет строиться на индивидуальном подходе, - подчеркнул на встрече с рабочими цеха в Никеле генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко.

Несколько лет назад «Норникель» уже закрыл первое устаревшее предприятие – Никелевый завод в Норильске, сумев переобучить и перераспределить на другие предприятия его работников.

В Мурманской области реконструкция производства будет сопровождаться значительными инвестициями в экономику – более 140 млрд. рублей. В свою очередь, чистое небо над Норильском обойдется компании еще почти в 120 млрд. рублей. И Норильск, считавшийся когда-то одним из самых грязных городов в стране, станет чище многих крупных мегаполисов России.

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