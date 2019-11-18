«Голос.Дети», «Содержанки» и Тима Белорусских вошли в число номинантов премии лучшего контента Одноклассников
Социальная сеть Одноклассники объявила о старте голосования в премии «Самый ОК!». Пользователи соцсети выберут лучшее шоу, сериал, фильм, хит, спортивную трансляцию и блогера 2019 года.
С 18 ноября пользователи социальной сети могут проголосовать за номинантов в специальном приложении. В «Самый ОК!» попали только те проекты, которые созданы российскими производителями контента: телеканалами, студиями, агентствами, СМИ и известными людьми и блогерами.
Голосование в премии «Самый ОК!» продлится до 9 декабря. Группы победителей голосования в ОК получат специальную яркую отметку, которая выделит их в социальной сети среди других сообществ. Пользователи ОК смогут голосовать не более одного раза в сутки. После того, как человек оставит свой голос, он получит специальный бейдж на фотографию профиля с изображением логотипа премии.
В каждую номинацию попал только самый популярный контент у пользователей ОК в 2019 году. Главное условие номинации — контент должен быть представлен в социальной сети. Это может быть трейлер фильма, премьерный эпизод сериала, трансляции и т.д. Принять участие в голосовании можно на любой платформе: в десктопной и мобильной версии ОК, в приложениях ОК для iOS и Android.
В прошлом году премия «Самый ОК!» прошла в первый раз. В голосовании приняли участие 1,8 млн пользователей ОК со всей России и из зарубежных стран. Например, блогером 2018 года стал Евгений Кулик, а лучшим фильмом пользователями ОК был признан «Гоголь. Вий»: в своей номинации он набрал 28% голосов, опередив на два процента «Движение вверх».
Номинанты «Самый ОК!» 2019
Шоу года
«Голос. Дети», Первый канал
«Последний герой. Актеры против экстрасенсов», ТВ-3
«Форт Боярд», СТС
«Решала», ЧЕ!
«Ты супер!», НТВ
Сериал года
«Слепая», ТВ-3
«Реальные пацаны», ТНТ
«СеняФедя», СТС
«Другие», Первый канал
«Содержанки», START
Фильм года
«Т-34»
«Тобол»
«Балканский рубеж»
«Громкая связь»
«Семь ужинов»
Блогер года
Двое и алоэ
Юлия Фомина
Вокруг Светы
Ольга Дори
Crazy Russian
Неугомонные
Спортивная трансляция года
II Европейские игры 2019
UFC 242: Хабиб — Порье
The International 2019
Ла Лига и Серия А
«Зенит» — «Локомотив»
Хит года
«Грустный Дэнс», Artik & Asti feat. Артем Качер
«Life», Zivert
«Зацепила», Артур Пирожков
«Аллея», JONY
«Витаминка», Тима Белорусских
ИСТОЧНИК KP.RU