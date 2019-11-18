«Голос.Дети», «Содержанки» и Тима Белорусских вошли в число номинантов премии лучшего контента Одноклассников

Социальная сеть Одноклассники объявила о старте голосования в премии «Самый ОК!». Пользователи соцсети выберут лучшее шоу, сериал, фильм, хит, спортивную трансляцию и блогера 2019 года.

С 18 ноября пользователи социальной сети могут проголосовать за номинантов в специальном приложении. В «Самый ОК!» попали только те проекты, которые созданы российскими производителями контента: телеканалами, студиями, агентствами, СМИ и известными людьми и блогерами.

Голосование в премии «Самый ОК!» продлится до 9 декабря. Группы победителей голосования в ОК получат специальную яркую отметку, которая выделит их в социальной сети среди других сообществ. Пользователи ОК смогут голосовать не более одного раза в сутки. После того, как человек оставит свой голос, он получит специальный бейдж на фотографию профиля с изображением логотипа премии.

В каждую номинацию попал только самый популярный контент у пользователей ОК в 2019 году. Главное условие номинации — контент должен быть представлен в социальной сети. Это может быть трейлер фильма, премьерный эпизод сериала, трансляции и т.д. Принять участие в голосовании можно на любой платформе: в десктопной и мобильной версии ОК, в приложениях ОК для iOS и Android.

В прошлом году премия «Самый ОК!» прошла в первый раз. В голосовании приняли участие 1,8 млн пользователей ОК со всей России и из зарубежных стран. Например, блогером 2018 года стал Евгений Кулик, а лучшим фильмом пользователями ОК был признан «Гоголь. Вий»: в своей номинации он набрал 28% голосов, опередив на два процента «Движение вверх».

Номинанты «Самый ОК!» 2019

Шоу года

«Голос. Дети», Первый канал

«Последний герой. Актеры против экстрасенсов», ТВ-3

«Форт Боярд», СТС

«Решала», ЧЕ!

«Ты супер!», НТВ

Сериал года

«Слепая», ТВ-3

«Реальные пацаны», ТНТ

«СеняФедя», СТС

«Другие», Первый канал

«Содержанки», START

Фильм года

«Т-34»

«Тобол»

«Балканский рубеж»

«Громкая связь»

«Семь ужинов»

Блогер года

Двое и алоэ

Юлия Фомина

Вокруг Светы

Ольга Дори

Crazy Russian

Неугомонные

Спортивная трансляция года

II Европейские игры 2019

UFC 242: Хабиб — Порье

The International 2019

Ла Лига и Серия А

«Зенит» — «Локомотив»

Хит года

«Грустный Дэнс», Artik & Asti feat. Артем Качер

«Life», Zivert

«Зацепила», Артур Пирожков

«Аллея», JONY

«Витаминка», Тима Белорусских