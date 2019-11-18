Глазырину отцепили от сборной

Кубок мира стартует только 30 ноября, а в сборной уже скандал. В составе команды, которую лихорадит уже не первый год, не оказалась одной из ведущих спортсменок Екатерины Глазыриной.

Что это - очередной тренерский заговор, или недоразумение? Ситуацию разъяснил президент федерации биатлона, депутат Госдумы Владимир Драчев, который заявил, что Глазырина тренировалась в другом месте, а приехала только на отбор, нарушив тем самым правила. Плюс она имеет два флажка (за пропущенные допинг-тесты) и федерация не хочет повторять горький опыт с Маргаритой Васильевой… (Напомним, что Васильева три раза за 12 месяцев пропустила допинг-тесты и была дисквалифицирована на 18 месяцев.)

Но Глазырина не согласилась с таким поворотом событий и ответила через соцсети:

«К отбору приехала.... Если меня 2 дня не было на сборе, то на это есть веские причины. И некоторые спортсмены, и с двумя флажками выступали на Олимпиаде!!!!», - написала биатлонистка.

Словом, сезон обещает быть жарким. Но результатов никто не обещает...

НАШИ НАДЕЖДЫ

Кубок мира

Мужчины

Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев.

Женщины

Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых

P.S. Александр Логинов, Евгений Гараничев и Екатерина Юрлова-Перхт включены в состав без отборов, потому что заняли место в топ-15 общего зачета Кубка мира 2018/2019. У Антона Бабикова и Виктории Сливко личные квоты на первый этап Кубка мира как у победителей общего зачета Кубка IBU прошлого сезона.

Кубок IBU

Женщины

Тамара Воронина, Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Анастасия Поршнева, Анастасия Егорова.

Мужчины

Саид Каримулла Халили, Василий Томшин, Андрей Вьюхин, Кирилл Стрельцов, Евгений Сидоров, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов.