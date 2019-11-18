2019-11-18T15:06:08+03:00
Спорт

Глазырину отцепили от сборной

Биатлонистку не взяли в команду из-за двух не пройденных допинг-тестов
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
В составе команды, которую лихорадит уже не первый год, не оказалась одной из ведущих спортсменок Екатерины Глазыриной.В составе команды, которую лихорадит уже не первый год, не оказалась одной из ведущих спортсменок Екатерины Глазыриной.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Кубок мира стартует только 30 ноября, а в сборной уже скандал. В составе команды, которую лихорадит уже не первый год, не оказалась одной из ведущих спортсменок Екатерины Глазыриной.

Что это - очередной тренерский заговор, или недоразумение? Ситуацию разъяснил президент федерации биатлона, депутат Госдумы Владимир Драчев, который заявил, что Глазырина тренировалась в другом месте, а приехала только на отбор, нарушив тем самым правила. Плюс она имеет два флажка (за пропущенные допинг-тесты) и федерация не хочет повторять горький опыт с Маргаритой Васильевой… (Напомним, что Васильева три раза за 12 месяцев пропустила допинг-тесты и была дисквалифицирована на 18 месяцев.)

Но Глазырина не согласилась с таким поворотом событий и ответила через соцсети:

«К отбору приехала.... Если меня 2 дня не было на сборе, то на это есть веские причины. И некоторые спортсмены, и с двумя флажками выступали на Олимпиаде!!!!», - написала биатлонистка.

Словом, сезон обещает быть жарким. Но результатов никто не обещает...

НАШИ НАДЕЖДЫ

Кубок мира

Мужчины

Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев.

Женщины

Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых

P.S. Александр Логинов, Евгений Гараничев и Екатерина Юрлова-Перхт включены в состав без отборов, потому что заняли место в топ-15 общего зачета Кубка мира 2018/2019. У Антона Бабикова и Виктории Сливко личные квоты на первый этап Кубка мира как у победителей общего зачета Кубка IBU прошлого сезона.

Кубок IBU

Женщины

Тамара Воронина, Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Анастасия Поршнева, Анастасия Егорова.

Мужчины

Саид Каримулла Халили, Василий Томшин, Андрей Вьюхин, Кирилл Стрельцов, Евгений Сидоров, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Первое место заняла большая Россия, малая Россия – второе»: Донецкие каратисты рассказали о победе на чемпионате мира в Японии
В Донецк из Токио, где проходил девятый Кубок мира по каратэ KWF, вернулась сборная ДНР, которая впервые выступала как полноправный член Всемирной федерации Каратэномичи и завоевала 13 медалей, 10 из которых золотые![фото, видео]
Новости 24
Исполком WADA обсудит статус РУСАДА во время заседания 9 декабря
"И смех, и грех": Депутат Верховной рады рассказал о состоянии флота Украины
Макрон и Путин во время телефонных переговоров обсудили ситуацию на Украине
Праздник зимнего Волшебника в Великом Устюге продлился три дня
Столичные эксперты рассказали об уникальной операции лечения рака простаты ультразвуком
Глава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах размерами РФ
Депутат отзовет из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах
"Российский заказ": Порошенко винит Москву в намерении снять с него неприкосновенность
Хакеры нашли способ взламывать телефон с помощью WhatsApp
В Тбилиси спецназ начал разгон демонстрантов с помощью дубинок
Реорганизовывать систему образования в России будут по опыту Самарской области
Актрису из «Чисто английского убийства» Джейн Хейуорд насмерть сбил автобус
"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение продлить транзитный контракт
"В ребенка вселились демоны": Видеоняня напугала родителей, когда они увидели лицо своего сына
Ученые нашли новый способ «переводить» возраст собак на человеческий
Суд оставил Джулиана Ассанжа под арестом
Умер Игорь Сахновский: российский поэт и писатель
18 ноября в Москве началась вторая Ярмарка вакансий для трудовых мигрантов Акцию проводит Migranto.ru совместно с партнерами
Мария Бутина получила предложение работать в Госдуме
В Москве провели первую в России операцию по лечению рака ультразвуком
Из-за вандала пришлось «одеть» скульптуру Мадонны с младенцем в московском метро