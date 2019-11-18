Россияне стали больше платить за медуслуги, гостиницы и транспорт

Росстат добавил оптимизма. Доля платных услуг населению в общем объеме ВВП возросла по итогам 2018 г. (подсчитали почему-то только сейчас) до 10,7%. После нескольких лет спада. За год до этого было ровно 10%. Наибольший вклад в эти траты вносят медицинские, гостиничные и транспортные услуги. Причем тратить больше на врачей, отели, самолеты и такси стали не все жители страны, а только 40% наиболее состоятельных из них.

А еще увеличились жилищные платежи — за счет обязательных взносов на капремонт. Эта статья жизненных расходов коснулась всех, а не только наиболее состоятельных.

- Не думаю, что больше людей стало пользоваться этими платными услугами, - прокомментировал КП завсектором развития социально-трудовых отношений Института экономики РАН Михаил Воейков. - Скорее всего, выросли цены на эти услуги, опережая рост стоимости других услуг. За счет этого вырос и общий объем и доля трат на них. А число людей, пользующихся этими услугами, может, даже и уменьшилось. Увеличилась миграция — это тоже внесло вклад в долю медицинских и гостиничных услуг. И даже внутрироссийская миграция внесла вклад. По закону гражданин России из другого региона имеет право, например, прикрепиться к поликлинике по месту реального жетельства, но на практике осуществить это право не так-то просто — знаю это по своему опыту.

А вообще благосостояние граждан падает, отмечает эксперт.

- Мы несколько лет назад долю среднего класса в общем объеме населения оценивали в 30%, сейчас — 20%, - продолжает Воейков. - Потребительский спрос тоже падает. Закрывается торговля, а цены продолжают расти...

По данным Росстата объем платных медицинских услуг составил 677 млрд руб. Причем на одного человека приходится 4200 руб. Если умножить эту цифру на все население, получится примерно 600 млрд. Откуда же еще 77? Росстат ответил — оказывается, это работодатели доплачивают.

И еще про медицину. Недавно ВЦИОМ подсчитал, что отказ или возможность отказа в бесплатной медицинской помощи сейчас волнует 58% россиян.