Московская область — территория возможностей для начинающих предпринимателей

Расширение производства стало возможным благодаря мерам поддержки от Московскои области. Фирма выиграла конкурс и получила субсидию на закупку турецкого оборудования для обжарки кофе, а после — на фасовочный станок. Всего же в прошлом году более 100 представителей малого и среднего бизнеса получили деньги от правительства области на развитие производства. Мы решили разобраться, насколько эффективны эти и другие меры поддержки бизнеса — и сложно ли начать свое дело в Подмосковье.

Три мифа о бизнесе: сложно, дорого, все занято

«Кто хочет — ищет возможности. Кто не хочет — ищет причины», — сказал Авраам Линкольн, и эта фраза как нельзя лучше говорит о том, что происходит сейчас в сфере малого бизнеса. У некоторых людей еще не закрепился стереотип, что открыть свой бизнес сложно технически, невозможно без серьезного начального капитала, да и поздно — все свободные ниши заняты. Но факты говорят об обратном.

Сложно? Регистрация своего дела в форме ИП (индивидуальный предприниматель) занимает всего пять дней. Сбор документов для открытия ИП давно автоматизирован: это можно сделать, например, через некоторые банки, которые специализируются на обслуживании предпринимателей. Это могут быть как частные кредитные организации, так и государственные финансовые институты. У многих из них услуга регистрации ИП и открытия счета предоставляется бесплатно. Кроме этого, можно заказать бухгалтерское обслуживание в режиме онлайн по цене от 500 рублей в месяц.

Дорого? Для начала своего бизнеса не нужно снимать шикарный офис или вкладывать средства в дорогую ИТ-инфраструктуру. На открытие небольшого предприятия деньги можно накопить самостоятельно. Например, для открытия мастерской по ремонту мобильных телефонов в Одинцово необходимо от 200 тыс. рублей стартовых инвестиций. В среднем для старта розничного бизнеса в этом городе нужно около 500 тыс. рублей.

Высокая конкуренция? Спрос на некоторые услуги от малых компаний в городах Подмосковья огромный. В этом плане регион можно считать куда более выгодным местом для старта, чем столицу. На портале бизнес-навигатора малого и среднего предпринимательства smbn.ru можно сравнить виды бизнеса по соотношению спроса и предложения и найти свободные районы, где нужны те или иные магазины, сервисные компании или точки питания. А подробно узнать о всех мерах поддержки для бизнеса, как малого, так и крупного, существующих инфраструктурных площадках, институтах развития бизнеса в Московской области можно на сайте invest.mosreg.ru

Кроме того, весной этого года при поддержке Минэкономразвития в Московской области стали открываться центры «Мой бизнес». Они объединяют на одной площадке все имеющиеся на территории региона институты развития предпринимательства и по принципу «одного окна»: оказывают бесплатную поддержку малому и среднему бизнесу в вопросах получения финансовой поддержки от органов власти, увеличения экспортной деятельности, оказывают инжиниринговые услуги, помощь в техническом присоединении к сетям, государственную поддержку производителям продукции. а сегодняшний день в Московской области функционирует областной офис центра в Красногорске и 11 муниципальных: в Богородском округе, Волоколамске, Дмитрове, Истре, Коломне, Королеве, Люберцах, Можайске, Орехово-Зуеве, Реутове, Солнечногорске.

На самом деле многие предприниматели понимают все это и не боятся открывать свое дело. Об этом свидетельствуют данные статистики. За минувший год по данным ФНС в Московской области создано 13240 субъектов малого и среднего предпринимательства. Сейчас в регионе работает больше 340 тыс. таких предприятий. Они обеспечивают рабочими местами почти миллион человек.

Что дальше: как развивать бизнес?

Бизнес, который не развивается, с высокой степенью вероятности закроется в первый год. Поэтому важно, чтобы компания постоянно наращивала производство, увеличивала объемы выручки. Но как это сделать, если собственных средств на это не хватает? Для этого в регионе создана система поддержки малого бизнеса. Расскажем на конкретных примерах, как она работает.

Больше всего средств выделяется на субсидии для модернизации производства, то есть для приобретения нового оборудования или замены устаревшего. На это в прошлом году было направлено 300 млн рублей. Кому были выделены деньги? Их распределили между компаниями, которые прошли конкурсный отбор на право получения субсидии. Такие предприятия должны обосновать, что после обновления оборудования у них увеличится объем выручки, вырастет заработная плата или будут созданы новые рабочие места. Среди получателей субсидии была, например, фирма «ЛЕО» из Орехово-Зуевского городского округа, которая производит трикотажные изделия. На обновление парка станков из бюджета области ей было перечислено 8,6 млн рублей. Это позволило компании увеличить выручку на 78 млн рублей.

Еще 50 млн рублей область направила на субсидии по лизингу оборудования — речь идет о закупке необходимых станков. Регион финансирует до 70% от первого взноса по лизингу. И десятки компаний воспользовались такой возможностью. Это, например, «ТищьюПром», которая изготавливает различные хозяйственные изделия из бумаги. На покупку станков ей было выделено 3 млн рублей. В результате небольшая компания существенно расширила штат, приняв на работу еще 31 сотрудника.

На субсидии также могут рассчитывать малые предприятия, которые работают в социальной сфере. Недавно 1,5 млн рублей от правительства области получил ИП, который организовал дневной уход за детьми. После этого его выручка увеличилась на 4 млн рублей, что для ИП довольно большая сумма. В середине октября завершился очередной конкурс на поддержку соцпредпринимателей. Его победителями стали 96 представителей малого и среднего бизнеса, которые оказывают услуги в социальной сфере, а общая сумма поддержки составит 100 млн рублей. Наибольшее количество получателей субсидии – это социальные предприниматели Красногорска, Мытищ и Химок. В ходе проверки заявок комиссия проводила рейтингование, особое внимание было уделено открытию частных ясельных групп. 65 из 96 получателей финансовой поддержки – это представители бизнеса, которые оказывают образовательные услуги для подмосковных семей с самыми маленькими детьми.

Субсидии нужны компаниям, которые, как правило, находятся на начальной стадии и нуждаются в поддержке. Но если фирма уже твердо стоит на ногах, показывает неплохие результаты и хочет расширить производство, то она может обратиться за получением кредита. Поддержку в этом ей окажет Московский областной гарантийный фонд. Эта государственная структура выступает поручителем перед банками при выдаче займа. При этом сумма кредита может доходить до 42 млн рублей. Таких примеров немало: один из подмосковных предпринимателей получил кредит 27 млн рублей на развитие производства твердых сыров, поручителем по которому выступил фонд. Проект оказался успешным, и на производстве было создано восемь новых рабочих мест.

Предприятиям, которые работают в промышленной сфере, также окажут помощь в получении финансирования. Этим занимается Фонд развития промышленности Московской области. Если компания внедряет инновационные разработки, создает новые производства и ее продукция способствует импортозамещению, ей может быть выдан кредит от 20 до 150 млн рублей по льготной ставке от 1% до 5% на срок до пяти лет.

Помощь бизнесу не ограничивается деньгами. Правительство области старается создать благоприятную среду для активных людей. В области работает около 25 коворинг-центров, где стоимость аренды рабочего места не превышает 690 рублей в день и 9900 рублей в месяц. Это избавляет от необходимости поиска и аренды офиса.

В регионе готовы оказать помощь и с поиском помещения для организации производства. На инвестиционной портале Московской области invest.mosreg.ru размещена информация об объектах, которые могут быть переданы в аренду малым компаниям. Социально ориентированному бизнесу они предоставляются со скидкой 50%. Плюс к этому в Бизнес-школе Московской области регулярно проходят различные образовательные программы, на которых можно получить базовые знания по основам бизнеса. Например, в ноябре заработает «Школа молодого предпринимателя» для студентов и стартаперов, преподавать в которой буду и эксперты, гуру бизнеса и представители институтов поддержки и развития бизнеса.