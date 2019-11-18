2019-11-18T16:01:57+03:00
Политика

"Все будут от нас зависеть"

Путину рассказали про лучший промышленный проект с распада СССР
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments17
Президент РФ Владимир Путин и президент АО "Группа Альянс", президент ООО "Русская платина" Муса Бажаев во время встречи в Кремле. Фото: Алексей Никольский/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин и президент АО "Группа Альянс", президент ООО "Русская платина" Муса Бажаев во время встречи в Кремле. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Изменить размер текста:

- Это 5860 новых рабочих мест, 40 миллиардов рублей в год налоговых поступлений и социально-экономическое развитие Арктики, увеличение грузопотока по Северному морскому пути, Россия займет первое место в мире по производству металлов платиновой группы, - так описывал глава «Русской платины» Муса Бажаев Владимиру Путину перспективы работы создающейся компании «Арктик палладий».

После того, как в мире произошел знаменитый "дизельгейт", спрос на палладий, используемый в бензиновых двигателях, многократно вырос. И это открывает перед Россией огромные возможности. Общие инвестиции в проект, который обещают запустить уже 2024 году, составят 15 миллиардов долларов, а выручка в год - порядка 7 миллиардов долларов.

- Окупаемость хорошая, - оценил Путин. - Общие инвестиции – 15 миллиардов долларов, а чистая прибыль – 3,7. За четыре года практически с небольшим – полная окупаемость.

- Мы создаем его на базе новых экологических требований: у нас не будет жидких отходов, у нас будет сухое складирование, мы будем делать так называемый гипс, и мы не будем засорять экологию, - пообещал Бажаев. - И Россия будет производить более 50 процентов металлов платиновой группы, и все от нас будут зависеть по этому показателю. В отрасли считают, что это один из лучших проектов с момента развала Советского Союза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ржавое железо нам не надо... Может, теперь в Киеве одумаются, что не туда гребут: адмирал прокомментировал передачу задержанных кораблей Украине
Бывший замглавкома ВМФ РФ Иван Васильев в интервью обозревателю "КП" Александру Гамову поговорил о процессе передачи Украине стоявших под арестом кораблей [аудио]
Новости 24
Исполком WADA обсудит статус РУСАДА во время заседания 9 декабря
"И смех, и грех": Депутат Верховной рады рассказал о состоянии флота Украины
Макрон и Путин во время телефонных переговоров обсудили ситуацию на Украине
Праздник зимнего Волшебника в Великом Устюге продлился три дня
Столичные эксперты рассказали об уникальной операции лечения рака простаты ультразвуком
Глава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах размерами РФ
Депутат отзовет из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах
"Российский заказ": Порошенко винит Москву в намерении снять с него неприкосновенность
Хакеры нашли способ взламывать телефон с помощью WhatsApp
В Тбилиси спецназ начал разгон демонстрантов с помощью дубинок
Реорганизовывать систему образования в России будут по опыту Самарской области
Актрису из «Чисто английского убийства» Джейн Хейуорд насмерть сбил автобус
"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение продлить транзитный контракт
"В ребенка вселились демоны": Видеоняня напугала родителей, когда они увидели лицо своего сына
Ученые нашли новый способ «переводить» возраст собак на человеческий
Суд оставил Джулиана Ассанжа под арестом
Умер Игорь Сахновский: российский поэт и писатель
18 ноября в Москве началась вторая Ярмарка вакансий для трудовых мигрантов Акцию проводит Migranto.ru совместно с партнерами
Мария Бутина получила предложение работать в Госдуме
В Москве провели первую в России операцию по лечению рака ультразвуком
Из-за вандала пришлось «одеть» скульптуру Мадонны с младенцем в московском метро