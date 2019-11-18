"Все будут от нас зависеть"

- Это 5860 новых рабочих мест, 40 миллиардов рублей в год налоговых поступлений и социально-экономическое развитие Арктики, увеличение грузопотока по Северному морскому пути, Россия займет первое место в мире по производству металлов платиновой группы, - так описывал глава «Русской платины» Муса Бажаев Владимиру Путину перспективы работы создающейся компании «Арктик палладий».

После того, как в мире произошел знаменитый "дизельгейт", спрос на палладий, используемый в бензиновых двигателях, многократно вырос. И это открывает перед Россией огромные возможности. Общие инвестиции в проект, который обещают запустить уже 2024 году, составят 15 миллиардов долларов, а выручка в год - порядка 7 миллиардов долларов.

- Окупаемость хорошая, - оценил Путин. - Общие инвестиции – 15 миллиардов долларов, а чистая прибыль – 3,7. За четыре года практически с небольшим – полная окупаемость.

- Мы создаем его на базе новых экологических требований: у нас не будет жидких отходов, у нас будет сухое складирование, мы будем делать так называемый гипс, и мы не будем засорять экологию, - пообещал Бажаев. - И Россия будет производить более 50 процентов металлов платиновой группы, и все от нас будут зависеть по этому показателю. В отрасли считают, что это один из лучших проектов с момента развала Советского Союза.