2019-11-18T18:55:42+03:00
Политика

На сайте госуслуг станет удобнее оставлять жалобы

На портале создадут новые сервисы [видео]
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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На портале создадут новые сервисыНа портале создадут новые сервисыФото: Алексей БУЛАТОВ
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На едином портале государственных и муниципальных услуг улучшат обратную связь с гражданами. Такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. Как рассказал Медведев в понедельник на совещании со своими заместителями, на портале будет создано единое окно для связи с органами власти всех уровней и структурами, которые им подчинены. Там же можно будет отслеживать и ход рассмотрения жалобы.

- Есть идея, чтобы через этот портал можно было осуществлять юридически значимые действия - в частности, совершать сделки купли-продажи имущества с использованием электронной подписи, - рассказал Медведев.

По его словам, также есть предложение с помощью портала информировать пользователей о положенных им льготах.

- Сейчас эти функции уже закреплены нормативно, но их техническая реализация будет происходить в следующем году, - пояснил Медведев.

На совещании также обсуждали льготные авиаперелеты на Дальний Восток. Медведев сообщил, что правительство расширило перечень субсидируемых авиамаршрутов. Сейчас их 152, а со следующего года станет 176. Кроме того, субсидии для авиаперевозчиков увеличатся в среднем на 30%.

- Это позволит поддержать цены на билеты для льготных категорий граждан на доступном уровне. Для таких пассажиров цена авиабилета останется на уровне прошлого года - 50% от стоимости коммерческого тарифа на место в эконом-классе, - сказал Медведев.

Напомним, программа субсидирования авиаперелетов на Дальний Восток действует круглый год. Воспользоваться льготами могут россияне до 23 лет, женщины старше 55-ти лет, мужчины - старше 60-ти лет, инвалиды и сопровождающие их лица, а также многодетные семьи.

Медведев призвал министерства и ведомства подготовиться к расширению сервисов портала госуслуг.Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что на портале госуслуг появится новое единое окно цифровой обратной связи граждан и юридических лиц с органами власти всех уровней и структурами, которые им подчинены. Об этом глава правительства сообщил на совещании с вице-премьерами правительства в понедельник в Московской области (с) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

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