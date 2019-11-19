2019-11-19T09:50:22+03:00
Экономика

Ирина Макиева: Малый бизнес «оживляет» моногорода

Зампредседателя ВЭБ.РФ и генеральный директор фонда МОНОГОРОДА.РФ ответила на вопросы журналиста «Комсомольской правды» о том, как малый и средний бизнес может интегрироваться в развитие моногородов
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
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Ирина Макиева, генеральный директор фонда МОНОГОРОДА.РФ, зампредседателя ВЭБ.РФ. Фото из личного архиваИрина Макиева, генеральный директор фонда МОНОГОРОДА.РФ, зампредседателя ВЭБ.РФ. Фото из личного архива
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- Ирина Владимировна, в чем сегодня проблемы развития моногородов?

- Сейчас в стране 321 моногород. Их основная проблема - зависимость от одного градообразующего предприятия. Это делает экономику моногородов уязвимой, поэтому важно развивать в них альтернативные производства и активно поддерживать МСП.

В целом для моногородов типичны все общегородские проблемы: изношены сети ЖКХ, проблемы с экологией, общественный транспорт требует замены. Меняются и запросы жителей: они хотят видеть в своих городах «оживленные» благоустроенные пространства с кафе, ремесленными мастерскими, всесезонными фестивалями. У горожан вырос спрос на впечатления. И мы сегодня работаем над решением этих вопросов. Как? Первое - помочь моногородам могут крупнейшие институты развития - ВЭБ.РФ, Корпорация МСП, Российский экспортный центр, Фонд развития моногородов. Мы работаем единой командой, дополняя меры поддержки друг друга. Второе - большой ресурс для развития заложен в нацпроектах. Конечно, нужна и новая программа по развитию моногородов, которую очень ждут. В ней мы предусмотрели поддержку концессионных проектов и лизинга - это возможность обновления инфраструктуры ЖКХ и городского общественного транспорта, замена освещения и многое другое. Если говорить про развитие малого и среднего бизнеса - это возможность получения в МОНОГОРОДА.РФ льготного беспроцентного займа. Мы идем от «запросов» моногородов и бизнеса в них.

- Как сделать жизнь в этих городах более комфортной для граждан?

- Мы собрали меры поддержки по разным сферам. Всего их на сегодня более 100 (государственные (бюджетные), поддержка негосударственных фондов, льготное заемное финансирование и другое). Управленческие команды моногородов отлично умеют с ними работать. Могу сказать, что часто крупные города обращаются за консультацией к «моно». Этот опыт - «собирать» максимум ресурсов для развития территорий - мы наработали с командами моногородов за время обучения, которое проводил Фонд вместе с МШУ СКОЛКОВО и РАНХиГС. Обучение закончено, а знания не только накапливаются, но и продолжают работать.

Моногород Красный Яр - посёлок городского типа в Любинском районе Омской области России. Население - 5206 человек. Фото: m.bk55.ru

Моногород Красный Яр - посёлок городского типа в Любинском районе Омской области России. Население - 5206 человек. Фото: m.bk55.ru

Моногород Красный Яр Омской области. Здесь число субъектов МСП за последние 3 года выросло почти на 37%. Фото: instagram.com/_krasny_yar

Моногород Красный Яр Омской области. Здесь число субъектов МСП за последние 3 года выросло почти на 37%. Фото: instagram.com/_krasny_yar

Мы стараемся подходить к развитию моногородов комплексно. Созданием рабочих мест заниматься чрезвычайно важно и необходимо, но нельзя забывать, что горожанам очень важна комфортная городская среда. В этом году Фонд запустил новый проект «Место притяжения», который призван «оживить» улицы городов благодаря малому и среднему бизнесу, наполнить их интересными событиями. Сейчас более 130 моногородов хотят подключиться к проекту.

Для вовлечения предпринимателей в проект Фонд готов предложить займы под 0% годовых на суммы от 5 до 250 миллионов рублей и также льготные франшизы. Малый бизнес в моногородах мы поддерживаем вместе с Корпорацией МСП. Фонд выдает заем, а Корпорация - гарантию. Вот она - синергия институтов развития.

- Много обращений по займу?

- 11 соглашений о выдаче таких займов подписаны, из них выданы уже 9. Еще почти 100 заявок от предпринимателей сейчас в работе. Мы считаем, что небольшие проекты помогут перезагрузить территории, поэтому в большей степени Фонд сейчас ориентирован именно на поддержку МСП. К слову, обязательным условием получения беспроцентного займа является банковская гарантия. Например, гарантия Корпорации МСП - 0,75% годовых. Есть займы и для крупных проектов - на суммы от 250 миллионов до 1 миллиарда рублей по ставке 5% годовых.

- А можете назвать какие-нибудь самые интересные проекты? Как участвует в них малый и средний бизнес?

- Например, совместный проект МОНОГОРОДА.РФ с РЭЦ, ВЭБ.РФ, компаниями «Гугл» и «Яндекс» - «Прошагай город». Жители в рамках проекта разбиваются на команды, проходят туристические маршруты города и наносят их объекты на «Гугл» и «Яндекс» карты. Сейчас в проекте около 150 моногородов, это 2 тысячи новых объектов на онлайн-картах. Там действительно есть что посмотреть. Проект стимулирует развитие малого и среднего бизнеса: после нанесения точек МСП на онлайн-карты у предпринимателей действительно увеличивается число посетителей. А привлечение туристов в город ведет к развитию компаний в сфере питания, гостиничного бизнеса, художественных промыслов. Сейчас с нами начали «шагать» и крупные города - Якутск, Нижний Новгород, Ярославль.

- В этих городах у малых и средних предпринимателей особые задачи...

- Да, они помогают снизить зависимость от градообразующих предприятий, дают возможность создать рабочие места в альтернативных сферах. Малый бизнес более гибок, ему легче перестроиться, а для моногородов зачастую это вопрос их развития.

- Где такое предпринимательство развивается наиболее успешно?

- Мы ежегодно подводим рейтинг моногородов-лидеров - ТОП-10, где один из критериев при выборе победителя - динамичное развитие МСП.

Один из наиболее ярких примеров - Тольятти - победитель рейтинга 2017 года. Сейчас число зарегистрированных субъектов МСП здесь свыше 33 тысяч. В них занято более 103 тысяч человек. Здесь очень активно работают с бизнес-сообществом: регулярно проводят бизнес-завтраки, где рассказывают про имеющиеся меры поддержки, знакомят предпринимателей друг с другом.

Моногород Тольятти основан 20 июня 1737 г. По данным переписи населения от 1 января 2018 года, в городе проживает 707 408 человек. Фото: instagram.com/tlt_city

Моногород Тольятти основан 20 июня 1737 г. По данным переписи населения от 1 января 2018 года, в городе проживает 707 408 человек. Фото: instagram.com/tlt_city

Тольятти – самый крупный моногород РФ. Сейчас число зарегистрированных субъектов МСП здесь свыше 33 тысяч. В них занято более 103 тысяч человек. Фото: instagram.com/tlt_city

Тольятти – самый крупный моногород РФ. Сейчас число зарегистрированных субъектов МСП здесь свыше 33 тысяч. В них занято более 103 тысяч человек. Фото: instagram.com/tlt_city

В Тольятти создана территория опережающего развития (ТОР), где зарегистрировано свыше 70 резидентов, из них МСП - 60. Команда города отлично работает по привлечению инвесторов.

Еще один яркий пример - Красный Яр Омской области - лидер 2018 года. Здесь число субъектов МСП за последние 3 года выросло почти на 37%. А в этом году из победителей рейтинга преуспел Павловск Воронежской области.

Недавно мы запустили проект по менторству среди лидеров рейтинга моногородов, они будут обучать те города, которые тоже стремятся быть лучшими. Я уверена, что каждый моногород из списка 321 - перспективная территория для развития малого бизнеса, а Фонд и институты развития ВЭБ.РФ готовы поддержать города по этому направлению.

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