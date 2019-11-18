Анна Семенович и ее очень большие секреты

Многим с улыбкой поинтересуются - какие, мол, секреты могут быть у Семенович? У нее же все напоказ! Да, впечатляющий бюст экс-солистки группы "Блестящие" уже давно стал ее визитной карточкой, но хорошо ли мы знаем о том, что скрывается за столь эффектным фасадом?

О личной жизни 39-летней артистки известно мало - она не замужем, но у нее есть возлюбленный, которого она тщательно скрывает. Почему? Об этом Анну будет расспрашивать ведущая "Секрета на миллион" Лера Кудрявцева.

Затронут в программе и другие важные для Семенович темы - например, вопрос материнства (напомним, детей у певицы нет).

Спортивное прошлое артистки - отдельная история, и она тоже не останется без внимания ведущей. Как известно, Анна много лет отдала фигурному катанию, становилась призером международных соревнований, а среди ее партнеров был будущий олимпийский чемпион Роман Костомаров. Неслучайно лучшими подругами Анны до сих пор остаются фигуристки - Татьяна Навка и Анастасия Гребенкина.

НТВ, "Секрет на миллион"

23 ноября, 21.00