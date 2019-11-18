2019-11-18T17:38:24+03:00
Телевизор

Анна Семенович и ее очень большие секреты

Певица станет очередной участницей шоу "Секрет на миллион"
Глеб ГУБАРЕВ
Поделиться:
Анне есть что показать и о чем рассказать.Анне есть что показать и о чем рассказать.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Многим с улыбкой поинтересуются - какие, мол, секреты могут быть у Семенович? У нее же все напоказ! Да, впечатляющий бюст экс-солистки группы "Блестящие" уже давно стал ее визитной карточкой, но хорошо ли мы знаем о том, что скрывается за столь эффектным фасадом?

О личной жизни 39-летней артистки известно мало - она не замужем, но у нее есть возлюбленный, которого она тщательно скрывает. Почему? Об этом Анну будет расспрашивать ведущая "Секрета на миллион" Лера Кудрявцева.

Затронут в программе и другие важные для Семенович темы - например, вопрос материнства (напомним, детей у певицы нет).

Спортивное прошлое артистки - отдельная история, и она тоже не останется без внимания ведущей. Как известно, Анна много лет отдала фигурному катанию, становилась призером международных соревнований, а среди ее партнеров был будущий олимпийский чемпион Роман Костомаров. Неслучайно лучшими подругами Анны до сих пор остаются фигуристки - Татьяна Навка и Анастасия Гребенкина.

НТВ, "Секрет на миллион"

23 ноября, 21.00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Исполком WADA обсудит статус РУСАДА во время заседания 9 декабря
"И смех, и грех": Депутат Верховной рады рассказал о состоянии флота Украины
Макрон и Путин во время телефонных переговоров обсудили ситуацию на Украине
Праздник зимнего Волшебника в Великом Устюге продлился три дня
Столичные эксперты рассказали об уникальной операции лечения рака простаты ультразвуком
Глава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах размерами РФ
Депутат отзовет из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах
"Российский заказ": Порошенко винит Москву в намерении снять с него неприкосновенность
Хакеры нашли способ взламывать телефон с помощью WhatsApp
В Тбилиси спецназ начал разгон демонстрантов с помощью дубинок
Реорганизовывать систему образования в России будут по опыту Самарской области
Актрису из «Чисто английского убийства» Джейн Хейуорд насмерть сбил автобус
"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение продлить транзитный контракт
"В ребенка вселились демоны": Видеоняня напугала родителей, когда они увидели лицо своего сына
Ученые нашли новый способ «переводить» возраст собак на человеческий
Суд оставил Джулиана Ассанжа под арестом
Умер Игорь Сахновский: российский поэт и писатель
18 ноября в Москве началась вторая Ярмарка вакансий для трудовых мигрантов Акцию проводит Migranto.ru совместно с партнерами
Мария Бутина получила предложение работать в Госдуме
В Москве провели первую в России операцию по лечению рака ультразвуком
Из-за вандала пришлось «одеть» скульптуру Мадонны с младенцем в московском метро