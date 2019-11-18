Светлаков вернулся к Маслякову

Эти команды не просто зажигали на кавеэновской сцене, запоминаясь отдельными шутками и репризами, а побеждали, добывая самые почетные награды клуба - золотые медали Высшей лиги. «Сборная Камызякского края» стала лучшей в 2015 году, «ГородЪ ПятигорскЪ» - в 2013-м, «Уральские пельмени» - в 2000 году.

Именно на территории "пельменей" и провели очередную встречу выпускников, более того, в жюри, пригласили еще одну уральскую звезду, лидера группы "Чайф" Владимира Шахрина. Вместе с Вячеславом Муруговым, Михаилом Галустяном, Юлием Гусманом и Пелагеей легендарный рок-музыкант определял победителя "выпускного". Естественно, на новичка судейского корпуса участники игры активно "давили" - в частности, душевно спели знаменитый хит "Не спеши". Но как тут сохранить объективность?

Впрочем, присутствие на сцене по-настоящему равных команд, даже после ухода из КВН готовых вспомнить боевую молодость, заставляло жюри изрядно поломать голову перед принятием судейских решений. Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин, Азамат Мусагалиев, Ольга Картункова, Дмитрий Соколов и другие экс-веселые и находчивые старались так, словно на кону было очередное "золото". Приветствие, разминка, музыкальный конкурс - на каждом из этих этапов шла борьба, совершенно нехарактерная для сонных ветеранских турниров.

О том, помогли ли "пельменям" родные стены и свой человек в жюри (он, кстати, в итоге выйдет на сцену и даже споет), зрители узнают, посмотрев телеверсию игры.

Первый, КВН, Встреча выпускников - 2019

23 ноября, 19:50