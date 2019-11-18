Второе свадебное путешествие как попытка сохранить семью

Много ли у нас, простых людей, было в жизни свадебных путешествий? У кого-то даже при наличии штампа в паспорте не было ни одного - не каждая молодая семья может наскрести денег на такой вояж. У героев новой четырехсерийной мелодрамы "Начнем все сначала" финансовая ситуация не столь грустная, и поэтому свадебные путешествия Петр и Надя позволить себя могут, причем в неограниченном количестве. Много лет назад было первое, затем начались хмурые семейные будни и вот теперь, чтобы оживить былые чувства, понадобилось второе.

"Эх, живут же люди!" - с завистью подумает среднестатистический россиянин и окажется неправ. Завидовать тут нечему. Счастье ведь, как известно, не в деньгах, а тут семья, пусть и не бедствующая, разваливается на глазах: Петр занят построением карьеры, Надежда мается от скуки и пробует занять себя хоть чем-нибудь - например, помочь с поиском кавалера своей подруге, вернувшейся недавно из Парижа. Именно найденный для подруги ухажер и советует Наде с Петей перезапустить свой затормозивший брак с помощью романтического отдыха на яхте. Пара соглашается, даже не подозревая о том, какие суровые ураганы поджидают этот хрупкий корабль любви.

Роли плывущих к своему счастью Петра и Надежды исполнили Сергей Губанов и Анна Миклош, друга, вдохновившего семью на круиз, сыграл Всеволод Болдин, его возлюбленную-"парижанку" - Дарья Пармененкова.

Россия 1, "Начнем все сначала", 23 ноября, 21.00