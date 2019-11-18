2019-11-18T19:49:48+03:00
Общество

Устройство для экологически чистой жарки шашлыка придумали в России

Аппарат тратит совсем немного энергии, но главное — позволяет готовить ароматное мясо на огне с минимальным выбросом дыма
Анна ГЛАДКИХ
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Инновационное устройство для жарки шашлыка можно будет разместить даже на балконеИнновационное устройство для жарки шашлыка можно будет разместить даже на балконеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Инновационное устройство для жарки шашлыка придумали в Ингушетии. Авторами изобретения стали братья Цечоевы.

Преимущества устройства заключаются в его экологичности. Мясо можно будет готовить с минимальными затратами угля и без дыма. Аппарат можно разместить где угодно - даже на балконе. Для приготовления 30 шампуров с мясом необходимо всего 50 граммов сухого топлива.

Еще одной разработкой для пикника стал коптильный аппарат, соответствующий правилам безопасности и экологичности. Оба изобретения проходят процедуру патентования и в ближайшее время будут рассмотрены профильными министерствами республики.

Напомним, с 1 октября вступил в силу запрет разводить открытый огонь на балконах и лоджиях, в том числе жарить мясо и курить. Изобретение братьев Цечоевых может стать настоящей находкой для любителей домашнего шашлыка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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