Устройство для экологически чистой жарки шашлыка придумали в России

Инновационное устройство для жарки шашлыка придумали в Ингушетии. Авторами изобретения стали братья Цечоевы.

Преимущества устройства заключаются в его экологичности. Мясо можно будет готовить с минимальными затратами угля и без дыма. Аппарат можно разместить где угодно - даже на балконе. Для приготовления 30 шампуров с мясом необходимо всего 50 граммов сухого топлива.

Еще одной разработкой для пикника стал коптильный аппарат, соответствующий правилам безопасности и экологичности. Оба изобретения проходят процедуру патентования и в ближайшее время будут рассмотрены профильными министерствами республики.

Напомним, с 1 октября вступил в силу запрет разводить открытый огонь на балконах и лоджиях, в том числе жарить мясо и курить. Изобретение братьев Цечоевых может стать настоящей находкой для любителей домашнего шашлыка.