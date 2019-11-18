«Настоящая принцесса»: Мария Кожевникова блеснула роскошным декольте и короной

Актриса Мария Кожевникова отметила день рождения в кругу близких друзей и родных.

- Сначала не планировала отмечать день рождения, но потом, когда поняла, что желающих поздравить уже более 70 человек, за домашним столом уже все не поместятся, поэтому решили всех позвать в ресторан. За два дня организовали очень красивый праздник, - рассказала «Комсомолке» актриса.

Мария Кожевникова с сыном. Фото Дениса Шабанова

Специально к празднику Мария заказала два платья у российских дизайнеров — элегантный изумрудный наряд от Maya Om и красное платье с роскошным декольте от Анастасии Задориной.

Виновница торжества с актером Вячеславом Манучаровым. Фото Дениса Шабанова

Последний наряд именинница дополнила диадемой, которую завоевала восемь лет назад, получив звание «Самой сексуальной женщины года» по версии журнала Maxim.

Мария Кожевникова с певицей Зарой. Фото Дениса Шабанова

- День рождения получился очень веселым: пели, танцевали под Iowa, группа «ORLOV BAND» выступала, - вспоминает торжество Мария.

Именинница с мужем и сыном. Фото Дениса Шабанова

Поздравить Марию с 35-летием приехали многие звезды: легендарный хоккеист Алексей Касатонов, семья Фетисовых, певица Зара, актер Вячеслав Манучаров, светская львица и издатель Лаура Джугелия и многие другие.