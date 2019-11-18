Первый всероссийский форум ЮИД объединил школьников, неравнодушных к проблемам дорожной безопасности

В Москве начал свою работу Всероссийский форум юных инспекторов движения, который определит вектор дальнейшего развития отрядов ЮИД в стране. Участниками форума стали около 350 юных инспекторов, а также педагоги и сотрудники Госавтоинспекции из 73 российских регионов.

Участников форума поприветствовали руководитель российской Госавтоинспекции Михаил Черников, министр транспорта России Евгений Дитрих, заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей федерального министерства просвещения Лариса Фальковская, а также основатель ЮИДовского движения, ветеран Госавтоинспекции Лариса Овчаренко.

Отряды ЮИД действуют в стране на протяжении 46 лет и на данный момент объединяют свыше 300 тысяч школьников, неравнодушных к проблемам повышения безопасности на дорогах.

«В 1973 году ребят было мало, но они включились в работу моментально и стали действовать, - поделилась с ребятами Лариса Овчаренко. - И то, что сейчас происходит на форуме, - это тоже результат их работы. Именно они первыми придумывали, как убеждать ровесников соблюдать правила дорожного движения. Ваша задача сегодня – не только побеждать, но и убеждать, рассказывать и показывать своим примером, как нужно вести себя на дороге».

Широкомасштабная работа, проводимая в настоящее время в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», призвана придать новый импульс этой деятельности и привлечь в ряды ЮИД еще больше детей и подростков, что будет способствовать формированию у порастающего поколения культуры и навыков безопасного поведения на дорогах.

Фото ГУОБДД МВД России.

«Вы – основные пользователи национального проекта, в реализацию которого сегодня вовлечена вся страна, - сказал министр транспорта России Евгений Дитрих, приветствуя юных участников форума. - В рамках нацпроекта делается очень многое, - мы строим новые дороги, ремонтируем уже имеющиеся. Но самое главное – научиться правильно и безопасно пользоваться этими дорогами, исключить предпосылки для совершения ДТП. Мы с вами вместе должны сделать все возможное, чтобы уберечь от беды на дорогах своих родных и сверстников».

В формате форума всероссийское мероприятие для юных инспекторов движения проходит впервые. По мнению организаторов, такой формат наиболее эффективен, - непосредственное общение позволит участникам обменяться опытом, освоить новые навыки, принять участие в обсуждении самого широкого спектра дорожных проблем, а также высказать собственное мнение о концепции дальнейшего развития отрядов ЮИД.

«Сегодня многие бывшие ЮИДовцы стали руководителями подразделений Госавтоинспекции, работают в различных отраслях промышленности, занимают руководящие должности, и я уверен, что они сделают все, чтобы подрастающее поколение присоединялось в наше ЮИДовское движение, - отметил в своем выступлении перед участниками форума руководитель российской Госавтоинспекции Михаил Черников. - Как уже было сказано ранее, время лёгких побед закончилось, и мы сегодня должны выбирать новые методы и способы, чтобы наши дети находились на дорогах в безопасности, чтобы они оставались живыми и здоровыми».

«Три цвета безопасности», - так называлась дискуссионная площадка, на которой юные участники форума могли высказать свои идеи и мнения по проблематике повышения безопасности на дорогах. Организаторы предложили ребятам несколько тем для обсуждения. «Что могут сделать ЮИДовцы для предотвращения ДТП на дорогах? что необходимо для развития движения ЮИД? чем помогут СМИ, Интернет и социальная реклама?», - юные участники форума искали ответы на эти и многие другие актуальные вопросы.

Фото ГУОБДД МВД России.

«Наши дети - самые лучшие, - выразил уверенность руководитель российской Госавтоинспекции Михаил Черников. - Посмотрите, как они отстаивают свои идеи и мнения. Предложений от ребят поступило так много, что вся большая стена форума заклеена их записями. В дальнейшем нам, взрослым, надо будет реализовать пожелания ребят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Министр транспорта России Евгений Дитрих оценил мероприятие как хороший формат взаимодействия Госавтоинспекции, Минпросвещения и Минтранса. «Вовлеченность детей, понимание ситуации, знание правил дорожного движения – именно это может позволить нам сделать наши дороги безопаснее, - отметил он. – Инициатива проведения форума интересна тем, что это не игровой формат, а реальное обсуждение ситуации на дорогах. Дети вырабатывают конкретные предложения, что нужно сделать для того, чтобы улучшить обстановку на дорогах, снизить травматизм. И это действительно очень важные, очень творческие, очень действенные предложения».

«Нам очень важно, чтобы ЮИД был в каждой школе, - сказала заместитель директора департамента Минпросвещения России Лариса Фальковская. - И нашими совместными усилиями, я думаю, что так и произойдет. Все предложения ребят мы будем очень ответственно рассматривать, - нам это поможет всем вместе продвинуться не только в развитии движения ЮИД, но и в снижении травматизма детей на дорогах, а это самое главное. Лучшей и более важной миссии сложно представить».

По итогам Всероссийского форума ЮИД его участники примут резолюцию, которая станет главным программным документом для дальнейшего развития ЮИДовского движения в стране.