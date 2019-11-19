Наталья Бочкарева бросила курить благодаря диете, а Шнуру помогло чудо

По данным ВОЗ, ежегодно на планете из-за любви к табаку умирают 6 миллионов человек. А ведь, казалось бы (особенно тем, кто не курит), от вредной привычки избавиться так просто! Марк Твен это делал тысячу раз. Ну а если без шуток, многие знаменитости бросают курить и нас зовут встать на путь исправления. Расстаться с сигаретой кому-то помогают самоанализ и самовнушение, кому-то - гипноз, антиникотиновые пластыри и жвачки, кто-то перешел на электронные сигареты, хотя, говорят, они тоже вредные.

Раз и навсегда

Валерий Леонтьев бросил курить благодаря силе воли. И это после 40 лет никотиновой зависимости! «Без сигарет я не мог! - рассказывал артист, нормой которого были две пачки в день. - Но однажды в Майами (там у певца дом. - Ред.) мы с моей женой Люсей накурились «досыта», до отвращения, и вместе решили: завтра встанем утром и больше курить не будем!» Андрей Макаревич тоже «ограничивался» двумя пачками в сутки, но однажды просто услышал голос своего организма и бросил буквально за один день.

Бену Аффлеку бросить помогла работа: в фильме «Козырные тузы» приходилось выкуривать в день по четыре пачки, ибо заядлым курильщиком был его персонаж. После проходивших в постоянном задымлении съемок он полностью отказался от дурной привычки.

Говорят, Сергей Шнуров тоже бросил курить. Во всяком случае, он об этом любит рассказывать в Инстаграме: «Со мной произошло чудо, я бросил курить. Просто взвесил и рассудил, что ни к чему мне эта вредная привычка и зависимость. И теперь я независимо и безвредно курю только для имиджа». До конца непонятно, как все-таки можно бросить и при этом продолжать курить «для имиджа».

Йога помогла Джулии Робертс не только хорошо сыграть в фильме «Ешь, молись, люби», но и избавила от тяги к никотину. Фото: Кадр из фильма

Хвала гипнозу

Оскандалившаяся недавно из-за истории с хранением наркотических средств актриса Наталья Бочкарева призналась, что бросила курить с помощью специальной диеты. В меню вошли фрукты, овощи, молочные продукты, которые помогали сделать вкус табака неприятным. Но, скорее всего, актрисе помогли не конкретные продукты, а самовнушение и вера в «никотинозамещающую» диету.

Мэтту Деймону хватило всего трех сеансов гипноза, чтобы навсегда расхотеть курить. В Голливуде, оказывается, есть некий волшебник-гипнотерапевт, который помимо Деймона вылечил Шарлиз Терон, Дрю Бэрримор (та вообще смолила с 9 лет) и Кортни Кокс.

Эштон Кутчер, выкуривавший по две пачки в день, справлялся с вредной привычкой по методу Аллена Карра, знаменитого британского гуру по борьбе с разными зависимостями, автора книги «Легкий способ бросить курить».

А вот Джулии Робертс и Дженнифер Энистон забыть о сигаретах помогли занятия йогой.

В картине «Козырные тузы» герой Бена Аффлека курил так часто, что актер после съемок решил с табаком завязать. Фото: Кадр из фильма

Здоровье дороже

Василий Лановой признался, что навсегда расстался с сигаретами, когда побывал в качестве зрителя на операции на легких. Он готовился к съемкам фильма «Здравствуйте, доктор» и вживался в образ хирурга. По воспоминаниям впечатлительного актера, у курильщика легкие имели цвет мокрого асфальта и источали запах мертвой кошки.

Лев Лещенко говорит, что завязал с курением после визита к врачу, показавшему артисту его флюорографический снимок. А как петь со слабыми легкими?

Друг Лещенко Владимир Винокур смолил с юности. Бросил курить в один день, когда прилетел на гастроли в Австралию, и там у него пропал голос. Винокура отвезли в местную больницу, и австралийский врач объявил, что из-за курения у артиста случился отек связок. Со временем отек может перейти в онкологию. С тех пор, а это было 30 лет назад, Владимир Натанович не сделал ни одной затяжки.

Из-за курения Олега Газманова отстранили от тренировок (он мастер спорта по спортивной гимнастике). Газманов мог посадить себе сердце. После этого артист с курением завязал, потому что без спорта жить не мог.

Майкл Дуглас отказался от курения, когда у него был обнаружен рак горла. Слава богу, Дугласа вылечили. Из-за проблем с тембром голоса бросил курить и Аль Пачино, курильщик с 30-летним стажем. Сильвестр Сталлоне перестал курить 40 лет назад, когда на съемках фильма «Рокки» начал задыхаться на ринге. Ну а Шэрон Стоун в 46 лет вообще сразил инсульт, и после этого она к сигаретам не притрагивается.

Алла Борисовна решила, что Гарри и Лиза не должны видеть ее с сигаретой. Максим Галкин тоже одобрил решение супруги. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Спасибо детям

Алла Пугачева бросила курить шесть лет назад, когда у нее появились двойняшки Гарри и Лиза, - не хотела подавать детям дурной пример.

Говорят, что и Брэд Питт затушил сигарету, придя в дом к Анджелине Джоли, которая на тот момент уже была матерью приемных Мэддокса и Захары.