На других посмотреть и бизнесменом стать

Наибольшим спросом на YouTube пользуется развлекательный контент. Но и полезной информации тоже немало. В том числе по созданию и ведению бизнеса. «КП Капитал» сделал подборку самых интересных каналов, где учат быть предпринимателем.

ТРИ ТИПА

Бизнес-влоги можно условно разделить на несколько типов. Первый - это мотивационные ролики в духе «Ты сможешь». Второй - интервью с успешными предпринимателями. И третий - советы и лайфхаки: как общие, так и отраслевые. Некоторые влоги объединяют в себе все три типа. Другие - бьют в одну точку.

М - МОТИВАЦИЯ

Оскар Хартманн

Серийный бизнесмен, владелец KupiVip и Carprice ведет свой блог несколько лет. И уже добрался до цифры в 323 тысячи подписчиков. Темы выпусков - от общей мотивации и позитивного мышления до конкретных лайфхаков и интервью с богатыми и знаменитыми бизнесменами. Особенный упор автор делает на личностный рост и саморазвитие. По отзывам зрителей, контент полезный.

«Бизнес-молодость»

Об этих ребятах (Михаил Дашкиев и Петр Осипов) довольно противоречивые отзывы. Мол, и бизнесом они толком не занимались. И молодые слишком («Чему могут научить эти сопляки?»). И методы для привлечения участников используют почти сектантские.

Но, как бы то ни было, на канал подписано больше 800 тысяч человек. Это целое сообщество молодых (и не только) предпринимателей. Контент разнообразный - как по форме, так и по содержанию. Есть мотивационные ролики из серии «Встань и иди». Есть философские зарисовки - «Почему нужно помогать родителям». И полезные лайфхаки. Например, как выбрать нишу или получить первых клиентов.

ИНТЕРВЬЮ С ОЛИГАРХАМИ

«Бизнес-секреты»

Этот жанр в последнее время стал очень популярным. В основном после успеха такого формата у Юрия Дудя. Первопроходцем именно в бизнес-беседах был Олег Тиньков. Его первые интервью вышли еще 8 лет назад. Теперь на постоянной основе интервью он не проводит, но на канале остался большой архив разговоров со многими участниками списка Forbes.

Big Money

Этот канал запустил Евгений Черняк, алкогольный магнат с Украины. В нем он общается с русскоязычными предпринимателями из разных стран СНГ, в том числе и с российскими. Интервью ведет жестко, вопросы задает по делу. На канал подписано больше 400 тысяч человек. Самое скандально известное интервью - с автором канала «Трансформатор» Дмитрием Портнягиным. Тот признался, что не знает, какая у него маржа в бизнесе.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Вдохновляться историями успеха и сложившейся философией известных миллиардеров может быть полезно, а слушать захватывающие истории из 90-х познавательно. Но можно ли вынести из этого что-то прикладное - большой вопрос. Сейчас совсем другое время и совсем другие препятствия.

Поэтому в YouTube появился еще один жанр - полезные рекомендации для разных сфер бизнеса. При этом большинство инфобизнесменов размещают на каналах только небольшие видео. Их основная цель - завлечь аудиторию на платные семинары. Совсем другое дело - государственные ресурсы.

«Малый бизнес Москвы»

К примеру, большую работу по развитию предпринимательства проводят в столице. Есть бесплатные очные семинары и встречи в разных районах городах. Многие из них по итогам оказываются на канале в YouTube. Качество записи оставляет желать лучшего, но зато есть возможность получить террабайты бесплатных рекомендаций от ведущих экспертов и действующих предпринимателей.

«Деловая среда»

Для тех, кто не любит длинный метр, есть портал «Деловая среда», организованный Сбербанком. Там десятки двухминутных лайфхаков от различных экспертов. Студийная запись, выжимка полезных знаний. Смотри и сразу применяй.

АНОНС

«Твоя история в «КП»

Конкурс для предпринимателей столицы.

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы и деловая вкладка «КП Капитал» объявляют творческий проект для предпринимателей столицы.

Чтобы принять в нем участие, необходимо соответствовать нашим требованиям и выполнить несколько условий.

Вы являетесь предпринимателем, зарегистрированы и работаете в одном из районов Москвы.

Ваше дело - это не франшиза и не сетевой бизнес.

Если вы соответствуете нашим требованиям, то вам необходимо написать небольшое эссе о своем бизнесе - как вы его начинали, почему выбрали именно это направление предпринимательства, каких успехов достигли (объем текста - до 2500 знаков с пробелами).

Свое эссе вместе с электронной фотографией и краткой информацией о себе присылайте на адрес электронной почты belyakov@kp.ru с пометкой «Твоя история в «КП» до 10 декабря 2019 года.

Самые яркие и интересные истории мы опубликуем в специальном выпуске «КП Капитал», который выйдет 17 декабря на сайте kp.ru, а также разместим на сайте Moscow.business, а с некоторыми из участников Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы снимет видеоинтервью для публикации в социальных сетях.

Ждем ваших эссе. И - удачи!